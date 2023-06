Examen d’Amazon Alexa Voice Remote Pro: perdu et trouvé

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Anneaux pour vous aider à le trouver

Les boutons rétroéclairés sont parfaits dans l’obscurité

Boutons personnalisables Les inconvénients Non rechargeable

Nécessite l’application Echo ou Alexa/Fire TV

Presque aussi cher qu’un Fire TV Stick Notre avis L’Alexa Voice Remote Pro est trop chère pour être recommandée comme une mise à niveau agréable, mais un choix décent si votre ancienne télécommande Fire TV est cassée ou perdue.

Les télécommandes Fire TV d’Amazon se sont régulièrement améliorées au fil des ans, avec des boutons supplémentaires ajoutés pour contrôler le volume du téléviseur et des raccourcis pour ouvrir des applications populaires.

La Voice Remote Pro est la télécommande phare de l’entreprise avec des fonctionnalités exclusives, notamment des touches rétroéclairées, une sonnerie pour que vous puissiez la retrouver lorsqu’elle est perdue entre les coussins du canapé et une paire de boutons personnalisables que vous pouvez programmer pour faire une variété de choses.

Au Royaume-Uni, il n’est fourni avec aucun des appareils Fire TV d’Amazon, même ses téléviseurs réels. Cela signifie qu’il s’agit d’un accessoire – une option pour tous ceux qui souhaitent mettre à niveau leur télécommande standard pour obtenir les fonctionnalités du Pro.

Aux États-Unis, vous pouvez l’acheter comme fait partie d’un bundle avec un Fire TV Stick 4K ou Fire TV Cube. Curieusement, cependant, il est fourni en tant que deuxième télécommande avec un Fire TV Stick 4K et ce n’est pas moins cher (ou ne l’était pas au moment de l’examen) que d’acheter les deux produits séparément.

Caractéristiques et conception

Touches rétroéclairées

Trouver ma télécommande

Boutons personnalisables

En un coup d’œil, il n’y a pas grand-chose pour distinguer le Voice Remote Pro du 3rd-gen télécommande vocale. Le design est très similaire, tout comme ses dimensions et son poids.

Regardez de plus près, cependant, et vous apercevrez quelques nouveaux boutons. En haut à droite se trouve un bouton de casque. Cela fait apparaître le panneau des périphériques Bluetooth sur votre Fire TV, ce qui permet de se connecter rapidement à des écouteurs Bluetooth jumelés – ou à des haut-parleurs – et de coupler de nouveaux écouteurs.

Jim Martin / Fonderie

C’est aussi une bonne idée, car ces paramètres sont enfouis assez profondément dans les menus de Fire TV et l’utilisation d’un casque Bluetooth signifie que vous ne dérangez pas les autres pendant que vous regardez. À l’inverse, l’utilisation d’un haut-parleur Bluetooth est une bonne alternative à l’achat d’une barre de son, à l’amélioration des haut-parleurs de votre téléviseur et à une meilleure utilisation potentielle d’un appareil que vous possédez déjà.

Il y a aussi un bouton combiné haut/bas qui va avec le bouton TV. Il sert à changer de chaîne lorsque vous regardez la télévision en direct sur votre Fire TV, mais comme les télécommandes vocales Alexa précédentes, il peut également fonctionner avec des téléviseurs compatibles pour changer de chaîne.

En fait, de nombreux boutons, y compris le volume et le pavé directionnel, fonctionnent avec des appareils compatibles. Cela signifie que vous pouvez utiliser Voice Remote Pro pour remplacer la télécommande de votre téléviseur ou de votre barre de son pour les fonctions les plus courantes.

La Voice Remote Pro a deux gros atouts : des touches rétroéclairées pour une utilisation dans une pièce sombre et une sonnerie qui retentit lorsque vous demandez à Alexa de retrouver votre télécommande perdue

Comme toute télécommande universelle, il y aura toujours des boutons spécifiques à l’appareil que vous pourriez manquer, mais lorsque vous regardez des émissions sur le Fire TV en particulier, il est pratique de pouvoir régler le volume sans prendre une deuxième télécommande.

Ce qui manque, et qui rend la Voice Remote Pro moins appropriée comme remplacement de la télécommande du téléviseur, c’est l’absence des quatre boutons colorés – rouge, bleu, vert et jaune. Et, bien sûr, un pavé numérique pour entrer les numéros de chaîne. Les télécommandes fournies avec les téléviseurs Fire d’Amazon ont ces boutons supplémentaires, de sorte que la Voice Remote Pro pourrait être considérée comme une rétrogradation par rapport à celles-ci.

Jim Martin / Fonderie

La Voice Remote Pro a deux gros atouts : des touches rétroéclairées pour une utilisation dans une pièce sombre et une sonnerie qui retentit lorsque vous demandez à Alexa de retrouver votre télécommande perdue.

La mauvaise nouvelle est que bien qu’il soit simple de dire « Alexa, trouve ma télécommande », vous avez besoin d’un deuxième appareil pour cela. Un Amazon Echo fera l’affaire, mais vous pouvez utiliser l’application Alexa sur votre téléphone ou l’application Fire TV si vous n’avez pas d’Echo ou un autre appareil avec Alexa intégré.

Cela fonctionne bien, la sonnerie retentissant presque immédiatement après que vous ayez demandé à Alexa. Vous devez appuyer sur l’un des boutons de la télécommande pour faire taire le bip, ce qui signifie que vous devez d’abord le retrouver et le récupérer. (Cela n’a pas fonctionné pour moi, mais c’est parce que j’avais déjà configuré deux télécommandes avec Alexa en utilisant Autocollants de tuiles. J’ai dû accéder à l’application Alexa, trouver Voice Remote Pro, la renommer de « First Remote Control » à « Fire TV remote », puis dire « Alexa, find Fire TV remote ».)

La télécommande vocale Pro de Roku (qui n’est pas compatible avec les appareils Fire TV) trouve mieux. Il utilise son microphone intégré pour écouter « Hey Roku, trouve ma télécommande ».

Amazon ne le fait pas, peut-être parce que la télécommande est alimentée par la paire habituelle de piles AA plutôt que par une batterie rechargeable intégrée à la télécommande, comme c’est le cas avec la version de Roku.

Boutons personnalisables

Une autre fonctionnalité supplémentaire que vous obtenez avec Alexa Voice Remote Pro est les boutons personnalisables. Marqués 1 et 2, vous pouvez les régler pour faire une variété de choses différentes.

Jim Martin / Fonderie

La plupart des gens choisiront probablement de leur faire lancer des applications. Il existe déjà quatre boutons pour Netflix, Prime Video, Disney+ et Amazon Music (ce dernier étant Hulu aux États-Unis) qui ne sont pas personnalisables.

Si vous vouliez lancer BBC iPlayer, Discovery + ou tout autre service de streaming sur une télécommande Alexa Voice normale, vous devez appuyer et maintenir le bouton Alexa et dire « Alexa, ouvre iPlayer ».

Mais avec Voice Remote Pro, vous pouvez régler l’un des deux boutons pour le faire. C’est simple à faire : lancez simplement l’application que vous souhaitez attribuer, puis appuyez et maintenez enfoncé 1 ou 2. L’application sera affichée dans la liste des options, il suffit donc de la sélectionner.

Alternativement, vous pouvez choisir d’autres raccourcis tels que le guide, la liste de surveillance, les notifications, mes affaires et les profils.

La dernière option consiste à configurer le bouton pour lancer une commande Alexa. Vous appuyez et maintenez le bouton Alexa, prononcez votre commande et attendez qu’elle se termine. Ensuite, vous appuyez et maintenez le bouton de raccourci et sélectionnez cette commande récente dans la liste. Par la suite, lorsque vous appuyez sur le bouton, cette commande sera émise.

Vous pouvez donc l’utiliser pour exécuter une routine Alexa qui configure votre pièce pour regarder un film : atténuer vos lumières intelligentes et baisser un store intelligent. Ou, vous pouvez lui faire exécuter votre routine « Bonne nuit » qui peut éteindre toutes les lumières, à l’exception de la lampe de votre chambre, qui est allumée.

Prix ​​& disponibilité

L’Alexa Voice Remote Pro coûte 34,99 $ / 34,99 £ d’Amazon. Ces 5 $ / 5 £ de plus que le 3rd-gen télécommande vocale – sûrement de l’argent bien dépensé – mais les deux télécommandes sont plus chères que prévu.

Voice Remote Pro de Roku (encore une fois, non compatible avec aucun appareil Fire TV) est moins cher à 29 $ d’Amazon ce qui suggère qu’Amazon pourrait les vendre moins cher s’il le voulait.

De plus, il est impossible d’ignorer que vous pouvez acheter une clé Fire TV pour 39,99 $ (44,99 £ au Royaume-Uni) fourni avec la télécommande vocale de 3e génération. Il est difficile de croire que le stick de streaming lui-même ne représente que 10 $ du prix total.

En fait, il existe de nombreux sticks et boîtiers de streaming abordables que vous pouvez acheter – si votre raison de lire ceci est parce que vous avez simplement besoin d’une nouvelle télécommande pour votre Fire TV Stick.

Verdict

Si votre ancienne télécommande Fire TV a cessé de fonctionner, a été mangée par le chien ou perdue de façon permanente, l’Alexa Voice Remote Pro est un bon choix pour un remplacement.

C’est dommage qu’il n’ait pas de batterie rechargeable, mais tant que vous avez déjà un Echo dans la maison et que vous n’avez pas à en acheter un juste pour utiliser la fonction « trouver ma télécommande », c’est certainement pratique de pouvoir demander à Alexa de le retrouver quand vous le perdez – forcément –.

Mais si la télécommande fournie avec votre Fire TV est toujours très présente et fonctionne, cela ne vaut tout simplement pas la peine de dépenser autant pour obtenir les fonctionnalités supplémentaires dont dispose le Pro.