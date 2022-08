Examen Crucial P3 | Conseiller technique

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Jusqu’à 4 To de capacité

Abordable

Bonnes performances PCIe 3.0 Les inconvénients Faible TBW

Manque de spécifications concrètes

P3 Plus n’est qu’un peu plus cher Notre avis Il n’y a pas de quoi être enthousiasmé par le P3, à moins que vous ne recherchiez un remplacement P2 abordable, 30 % plus rapide et disponible dans des capacités allant jusqu’à 4 To. Si vous avez PCIe 4.0 ou avez l’intention de passer à un système avec, le P3 est l’option bon marché et judicieuse.

Prix ​​lors de l’examen

À partir de 49,99 $ | Modèle revu 89,99 $

Si vous vous interrogez sur la convention de numérotation des modules Crucial (Micron) NVMe, alors vous n’êtes pas seul. Tout d’abord, Crucial a sorti le P1, un lecteur de facteur de forme M.2 mais SATA, pas de module NVMe.

Ensuite, il a sorti le P2, un lecteur NVMe authentique mais extrêmement lent. Suivi par le P5, un périphérique de stockage beaucoup plus rapide avec une option Plus prenant en charge des opérations améliorées utilisant le mode PCIe 4.0.

Alors, le prochain disque devrait sûrement être un P6 ? Non, Crucial déjoue nos attentes avec un P3.

Il vient, comme le P5, dans une conception de base P3 conçue pour les systèmes PCIe 3.0 et une option P3 Plus améliorée qui prend en charge la plus grande bande passante offerte par PCIe 4.0.

Aujourd’hui, nous allons examiner le nouveau P3, un module qui remplace le P2 lent par quelque chose de plus agile mais à un prix qui ne laissera pas les constructeurs de systèmes se sentir arnaqués.

Marque Pickavance / Fonderie

Conception et construction

Apparence peu excitante

Manque de cryptage matériel

Capacités jusqu’à 4 To

Ceux qui s’attendent à quelque chose de spectaculaire en termes d’électrotechnique ou de distribution de chaleur seront déçus. Il s’agit d’une carte M.2 2280 simple face typique où toutes les puces sont montées sur une surface et masquées de manière pratique par une étiquette.

Une bizarrerie est qu’il y a des étiquettes des deux côtés, l’une étant à l’envers sur l’autre, et celle du dessous révèle que le module a été fabriqué au Mexique, et la garantie est annulée si vous retirez cette étiquette. Hilarante, cette étiquette que vous ne pouvez pas enlever n’est pas celle qui recouvre les puces.

Comme avec tous les modules Crucial récemment, il est livré dans l’emballage le plus rentable imaginable. Le module est à l’intérieur d’un plateau à bulles en plastique avec une vis de montage très appréciée et une documentation minimaliste. L’inclusion de la vis est une action simple mais réfléchie qui pourrait être critique pour quiconque aurait égaré ces objets évasifs.

Ce que le P3 offre, c’est un niveau de performances qui était au sommet de ce que les disques NVMe offraient avant l’arrivée de PCIe 4.0, un saut significatif par rapport au P2 qui l’a précédé. Ce que vous n’obtenez pas, c’est un dissipateur de chaleur, des LED ou tout ce qui rend ce module unique. Il n’offre pas non plus de cryptage matériel, contrairement à l’ancien Samsung 980 Pro.

Cependant, il existe des capacités de 4 To pour ceux qui travaillent avec des ensembles de données plus volumineux.

Marque Pickavance / Fonderie

Spécifications et performances

3 500 Mo/s en lecture et 3 000 Mo/s en écriture

Testé à 3 677 Mo/s en lecture et 3 230 Mo/s en écriture

Surclasse P2 et P5

Son prédécesseur, le P2, utilisait des modules Micron 3D NAND et un contrôleur Phison. Le P3 utilise la NAND5 à 176 couches de Micron, mais les fabricants ne disent pas quel contrôleur est utilisé dans ce ou son frère P3 Plus.

Ce flou sur ce qui se trouve exactement dans un module n’est pas une timidité propre à Crucial, c’est quelque chose que font les entreprises d’électronique grand public du monde entier, mais cela n’aide pas les clients potentiels à faire des choix stratégiques sur les pièces qu’ils veulent.

Les performances citées du P3 sont de 3 500 Mo/s en lecture et de 3 000 Mo/s en écriture, ce qui le place au même niveau que Samsung et Kingston.

Mais ces niveaux de performances ne sont pas sur toutes les capacités, l’option 500 Go n’offrant qu’une écriture séquentielle à 1 900 Mo/s. Pour cette raison, je suggérerais probablement de rester à l’écart du plus petit modèle, même s’il est le moins cher.

Pour les autres capacités, ces vitesses étaient révolutionnaires il y a seulement quelques années, bien que l’arrivée des disques PCIe 4.0 avec des taux de lecture allant jusqu’à 7 000 Mo/s les ait rendus légèrement moins impressionnants.

Pour ceux qui ont des systèmes PCI 3.0, le P3 est à peu près aussi rapide que cette interface permet aux disques d’aller, et il convient de noter que depuis son apparition, le P5 a disparu de la gamme Crucial. Cela laisse entendre qu’il remplace non seulement l’ancien P2 mais aussi le P5.

Marque Pickavance / Fonderie

J’ai testé le P3 1 To et le P3 Plus 1 To sur un banc d’essai compatible Ryzen PCIe 4.0 et j’ai constaté que les échantillons fournis fonctionnaient comme prévu par Crucial, sinon légèrement mieux.

L’utilisation du test CrystalDiskMark 8.0.4 par défaut a fourni des vitesses de lecture de 3 677 Mo/s et d’écriture de 3 230 Mo/s. D’autres tests synthétiques, comme AS SSD et AJA, ont soutenu cet équilibre, certes avec des chiffres un peu moins optimistes.

Le test ATTO a révélé à peu près les mêmes performances, mais l’architecture de ce lecteur lui permet également d’atteindre des performances optimales avec une taille d’E/S plus petite.

Là où la plupart des disques NVMe n’entrent pas dans leur rythme jusqu’à des tailles de transfert de 256K, 512K ou même 1 Mo dans le cas du P2, ce disque est à pleine vitesse à seulement 64K. Ce qui en fait un bon choix pour ceux qui ont beaucoup de fichiers plus petits.

Comme pour de nombreuses conceptions NVMe aujourd’hui, la mise en cache semble être basée sur SLC, permettant des performances décentes pour les écritures volumineuses jusqu’au point où le rapport SLC de 1 à 3 épuise le stockage disponible. Ce qui manque ici, c’est le cryptage matériel ou toute demande d’alimentation citée.

Le manque de cryptage n’est pas un problème majeur pour la plupart des clients, mais ne pas avoir d’informations sur la consommation d’énergie n’est pas utile pour les utilisateurs d’ordinateurs portables qui fonctionnent sur batterie.

Comme le P3 n’a pas de dissipateur thermique et s’appuie plutôt sur la gestion des puces thermiques, il peut s’étrangler dans les limites d’une installation d’ordinateur portable.

Le TBW cité (nombre total d’octets écrits) est faible par rapport au P5. Le P5 de 1 To avait un TBW de 600 To, alors que le P3 n’offre que 220 To. À moins que vous ne brutalisiez votre stockage NVMe, cela pourrait ne pas être un problème, mais il est clair que certaines modifications apportées à la disposition ont amélioré les performances en sacrifiant la résilience.

Le P3 est sans aucun doute meilleur que le P2, mais il est également meilleur que le P5 d’origine (pas le P5 plus). Cependant, si vous avez un système PCIe 4.0, vous pouvez obtenir 40 % de vitesse supplémentaire avec un P3 Plus pour seulement 10 $ de plus.

Numéro de pièce Capacité Lecture/écriture séquentielle Mo/s TBW CT500P3SSD8 500 Go 3 500/1 900 110 To CT1000P3SSD8 1 To 3 500/3 200 220 To CT2000P3SSD8 2 To 3 500/3 200 440 To CT4000P3SSD8 4 To 3 500/3 200 800 To La gamme Crucial P3

Prix ​​et disponibilité

Le Crucial P3 peut être acheté directement auprès de Crucial à 49,99 $ / 49,19 £, 89,99 $ / 89,99 £, 174,99 $ / 173,99 £ et 349,99 $ / 347,99 £ pour les modèles 500 Go, 1, 2 et 4 To, respectivement. Ma feuille de calcul Excel indique que le meilleur lecteur de valeur est les modèles 2 To et 4 To, et le pire est le 500 Go où que vous l’achetiez.

Les détaillants en ligne proposent des offres légèrement meilleures, le modèle 1 To se vendant 83,99 $ via Newegg et BestBuy. Vous pouvez également l’acheter aux États-Unis à partir de Amazone.

Au Royaume-Uni, il est disponible auprès de Amazone, Acheteur, Analyse et Boîte.

Il est intéressant de noter que c’est un peu plus cher que le P5 lancé, mais seulement d’une infime quantité. Ce qui est également différent, c’est que le différentiel entre les capacités se réduit, le coût par Go se situant entre 10 et 9 cents (ou pence), quelle que soit la taille que vous choisissez.

Par conséquent, vous n’êtes pas pénalisé pour avoir choisi la plus grande capacité, comme vous l’auriez probablement été par le passé.

Si l’on compare le P3 au P3 Plus, la différence de coût se situe entre 10 et 14 %, ce qui semble très raisonnable étant donné que le P3 Plus est plus de 40 % plus rapide.

En ce qui concerne le marché des concurrents pour les disques PCIe 3.0, le Samsung 980 1 To coûte 83 £ au Royaume-Uni mais plus de 100 $ aux États-Unis. Pour ceux qui veulent des disques très bon marché, le WD Green SN350 coûte moins de 75 $, ce qui réduit très légèrement le P3. Mais le SN350 n’est pas aussi performant que le P3 à bien des égards.

Des marques moins connues peuvent également être trouvées qui offrent des options inférieures à 70 $ 1 To pour ceux qui souhaitent emprunter cette voie.

En bref, le P3 est à un prix très compétitif, en particulier auprès des détaillants en ligne. Cependant, comme beaucoup proposent le P3 Plus pour seulement 10 $ de plus à certaines capacités, Crucial pourrait être en concurrence avec eux-mêmes dans une certaine mesure.

Verdict

L’avantage de Crucial par rapport aux autres marques est qu’il fabrique ses propres modules NAND via Micron, ce qui réduit les coûts globaux.

La NAND en tant que marchandise a été en chute libre récemment, et la nouvelle selon laquelle SK Hynix dispose d’une nouvelle NAND 4D TLC 238 couches de 512 Go qui sera prête pour la production en 2023 n’est pas la nouvelle que Micron voulait entendre. Il serait raisonnable de supposer que Micron a des plans parallèles, mais pour le moment, ceux-ci ne sont pas rendus publics.

Ignorant ces nuages ​​d’orage à l’horizon, Crucial est convaincu que la plupart des clients n’ont pas besoin des vitesses ou des capacités brutes que ces développements représentent. Ils veulent des gammes de produits abordables comme le P3 et le P3 Plus qui sont des remplacements directs pour les systèmes actuels ou même plus anciens.

Il est décevant que Crucial estime qu’il est nécessaire de fournir des spécifications aussi limitées avec ce produit, de sorte qu’il peut changer cela à tout moment, mais cela semble être le mode de fonctionnement pour de nombreux fabricants d’électronique grand public maintenant.

Au moment de l’examen, ceux qui souhaitent passer bientôt à un système PCIe 4.0 devraient se tourner vers le P3 Plus, car il fonctionnera plus rapidement sur cette plate-forme mais fonctionnera également sur une machine PCIe 3.0 existante maintenant.

Mais pour ceux qui veulent un lecteur rapide et relativement bon marché pour un système PCIe 3.0, peut-être un ordinateur portable, le P3 a quelques bonnes choses à offrir.

Une fois que vous avez surmonté l’aspect légèrement déroutant que le P3 remplace non seulement le P2, mais aussi le P5, alors la logique de ce produit se met plus en place.

Les seuls problèmes non résolus ici sont que si vous avez tendance à cannibaliser des pièces, le P3 Plus vaut sans aucun doute le coût supplémentaire par rapport au P3. Et pour ceux qui recherchent mieux que 4 To, il est évident que des disques de 8 To, 16 To ou plus d’autres marques arriveront probablement l’année prochaine.

