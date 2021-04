C’est bien meilleur que les autres trackers qui s’appuient sur Bluetooth, une technologie sans fil plus ancienne qui ne peut que deviner approximativement la proximité d’un objet. (Plus d’informations sur la façon dont tout cela fonctionne plus tard.)

Ultrawideband est en développement depuis plus de 15 ans, mais il n’a été intégré aux puces pour iPhones et autres smartphones qu’au cours des deux dernières années.

La semaine dernière, Tile s’est plaint lors d’une audience antitrust qu’Apple avait copié son produit tout en désavantageant les petites entreprises. D’après mes tests comparant AirTag et Tile, j’ai trouvé que l’ultra large bande était de loin supérieure à Bluetooth pour trouver des éléments. De plus, l’AirTag a démontré que l’ultra large bande est une technologie de nouvelle génération qui mérite d’être enthousiasmée.

J’ai testé l’AirTag à 29 $ d’Apple, qui sortira vendredi, pendant environ une semaine. J’ai utilisé le tracker pour trouver les clés de la maison, localiser mes chiens et suivre un sac à dos. J’ai également effectué des tests similaires avec Tile, un tracker à 25 $ qui repose sur Bluetooth et qui existe depuis environ huit ans.

Mais lorsque vous utilisez Bluetooth pour trouver un tracker, votre téléphone émet un signal continu à sa recherche. Plus vous vous éloignez du tracker, plus le signal est faible et plus vous vous en approchez, plus il devient fort. Cette technique est utilisée pour vous dire à peu près à quelle distance vous êtes du tracker.

Alors, que signifient les deux technologies sans fil sous-jacentes dans la pratique?

Tile fonctionne avec les iPhones et les téléphones Android utilisant la technologie Bluetooth pour trouver des éléments. Ouvrez l’application Tile, sélectionnez un élément et cliquez sur le bouton «Rechercher». L’application recherchera la vignette et enverra un signal pour se connecter, après quoi elle fera jouer une mélodie au tracker. Si la connexion du signal est faible, il vous dira de vous déplacer jusqu’à ce que le signal devienne plus fort.

Si votre téléphone ne parvient pas à trouver une vignette parce qu’elle est hors de sa portée, vous pouvez la mettre en «mode perdu». Le traqueur recherchera d’autres propriétaires de Tile qui ont accordé à l’application Tile l’accès à leur emplacement pour aider à trouver les objets perdus d’autres personnes. Si un Samaritain propriétaire de Tile se trouve à proximité de votre Tile, l’appareil de cette personne partagera son emplacement avec le réseau Tile, qui montrera où l’élément a été repéré pour la dernière fois sur une carte.

L’AirTag d’Apple fonctionne avec les iPhones neufs et anciens. Les appareils plus récents (les séries iPhone 11 et 12) peuvent tirer parti des capacités de localisation précises de l’ultra large bande. Pour rechercher un élément, ouvrez l’application Find My, sélectionnez un élément et appuyez sur Rechercher. À partir de là, l’application établira une connexion avec l’AirTag. L’application combine les données collectées avec l’appareil photo, les capteurs et la puce ultra-large bande du téléphone pour vous diriger vers l’étiquette, en utilisant une flèche pour vous y pointer. Les iPhones plus anciens peuvent suivre les AirTags avec Bluetooth en utilisant une méthode similaire à celle de Tile.

Semblable à Tile, lorsqu’un AirTag est perdu et hors de portée de votre téléphone, vous pouvez le mettre en mode perdu et permettre à d’autres téléphones Apple de trouver l’AirTag pour vous aider à voir où l’élément a été repéré pour la dernière fois sur une carte.