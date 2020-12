Dans le nouveau film de Thomas Vinterberg «Another Round», quatre hommes danois, tous instituteurs, se lancent dans une quête pseudo-scientifique: voir si boire quotidiennement les sortira de leur quarantaine. Si vous ne connaissez pas le travail de Vinterberg, cela peut ressembler à la prémisse d’une comédie stupide d’hommes-être-garçons à la «La gueule de bois». Si vous connaissez les films du réalisateur danois, vous pourriez vous attendre à quelque chose de sombre et de satirique – comme «The Celebration» ou «The Hunt», qui exposent ironiquement les méchants courants sous-jacents de l’existence bourgeoise. La vie de la classe moyenne se déroule dans « Another Round », mais ce petit film étrange ne se révèle ni farce ni provocation moraliste. C’est une tragi-comédie douce et étrangement modeste sur les plaisirs de l’excès (pour la plupart banal). Le film est tourné avec une empathie qui le retient de la caricature. Mads Mikkelsen joue Martin, un professeur d’histoire aux yeux morts dont le mariage et le travail sont sur le point de s’effondrer. Lui et ses copains Tommy (Thomas Bo Larsen), Peter (Lars Ranthe) et Nikolaj (Magnus Millang) sont des hommes blasés d’âge moyen, mais ils sont également capables d’une remarquable tendresse. Lorsque Martin se met à pleurer pendant le dîner, les trois autres commencent à trembler maladroitement au restaurant, rappelant à leur ami sa jeunesse en tant que danseur de ballet de jazz. Le lendemain matin, Martin décide de tester une hypothèse émise par Nikolaj: que la teneur naturelle en alcool du corps est de 0,5 point trop faible. Il prend une gorgée de vodka avant le cours, et soudain, le professeur apathique des scènes précédentes se transforme en un conteur électrique, régalant ses élèves d’histoires sur l’alcoolisme de Winston Churchill.

Bientôt, les quatre amis se faufilent à l’école et à la maison, officialisant leur consommation quotidienne comme une expérience avec des paramètres fermes – y compris un couvre-feu de 20 heures inspiré d’Hemingway. Tout cela est un peu idiot, et « Another Round » ne se sent jamais vraiment attaché à la réalité: les transformations magiques induites par l’alcool des personnages sont difficiles à croire, et leurs éventuelles chutes trop largement gravées. Mais la direction délicate et ancrée de Vinterberg et les performances merveilleusement lâches des acteurs insistent sur l’authenticité, créant un méli-mélo tonal qui est terriblement absurde. Vinterberg s’est fait connaître dans les années 1990 en tant que fondateur du collectif Dogme 95 aux côtés de Lars Von Trier. Bien que «Another Round» s’éloigne loin des principes du naturalisme austère de ce collectif (les utilisations expertes de la musique de bande sonore du film sont un dogme non-non), quelque chose du minimalisme agile de cette esthétique trouve son chemin dans le film – en particulier dans la manière sans encombre dont La caméra de Sturla Brandth Grovlen se déplace dans l’espace.