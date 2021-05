Examen «  Ahead of the Curve  »: les affaires de l’identité lesbienne

Dans le documentaire curieusement commercial « En avance sur la courbe», Le magazine lesbien anciennement Deneuve reçoit un second coup de projecteur culturel.

Connu maintenant sous le nom de publication Curve, le magazine a été fondé par une lesbienne du nom de Franco Stevens en 1990, au milieu des guerres culturelles. Le magazine s’est développé parallèlement à la reconnaissance publique de la vie lesbienne, et ses couvertures présentaient de nouvelles stars comme la chanteuse Melissa Etheridge ou la comédienne Margaret Cho. Le documentaire commence aujourd’hui, alors que le brillant et son fondateur sont confrontés à une crise existentielle.

Dans des images de vérité, le nouveau propriétaire de Curve dit à Stevens que la publication pourrait ne pas durer un an de plus. La réalisatrice du film, Jen Rainin, qui est également mariée à Stevens, utilise des images d’archives de sa femme dans les années 90 pour réfléchir à l’histoire de Stevens avec le magazine et à ce que Curve signifiait pour son plus grand lectorat lesbien. Dans les images contemporaines du film, Stevens se lance dans une visite des salles de conférence et des centres communautaires, demandant aux jeunes ce que la visibilité lesbienne a signifié dans leur vie.