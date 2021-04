Dans son élégie pour William Butler Yeats , WH Auden a demandé aux poètes de «chanter l’échec humain / dans un ravissement de détresse». Le cinéaste suédois Roy Andersson est peut-être le grand barde cinématographique de l’échec et de la futilité, bien que sa version de l’enlèvement soit une affaire résolument discrète. «About Endlessness», sa nouvelle fonctionnalité, est à la fois sombre et vivante, 76 minutes de vignettes individuellement sombres et cumulativement exaltantes.

Cela ne veut pas dire que «About Endlessness» est exactement comme les autres films. Comme toujours, Andersson privilégie les couleurs délavées et les visages vécus, les gens qui bougent lentement et une caméra qui ne bouge pas du tout. Chaque plan est une sorte de bâillon à vue, une blague visuelle et philosophique avec une absurdité dans la configuration et du chagrin dans la punchline. Mais cette fois, plus de blagues sont des one-liners, dans lesquelles la prémisse et le gain sont les mêmes.

Certains d’entre eux sont accompagnés de la voix d’une narratrice qui assiste calmement à ce que nous regardons. Son scénario est comme les paroles de Bob Dylan « Une forte pluie va tomber»: Une simple liste de choses qu’elle a vues, pleine de mystère et de présage. «J’ai vu une femme qui avait un problème avec sa chaussure», dit-elle, alors qu’une femme brise un talon haut contre le sol dur d’une gare. Plus tard, un homme aura un problème avec sa voiture. Mais tout ce que voit notre guide invisible n’est pas aussi banal. «J’ai vu un homme qui a essayé de conquérir le monde et qui a échoué», dit-elle, alors que les acteurs jouant Adolf Hitler et d’autres nazis de haut rang se rassemblaient dans une pièce tandis que des bombes tombaient à l’extérieur.

Elle voit également quelques personnes plus d’une fois, notamment un prêtre qui a perdu la foi. Il apparaît d’abord dans un rêve, transportant une lourde croix dans une rue de Stockholm tout en étant crié, fouetté et frappé par des habitants de la ville moderne d’apparence ordinaire. L’image est choquante parce qu’elle est incongrue et aussi complètement transparente. Nous ne nous attendons pas à voir cette forme particulière de cruauté dans ce contexte, mais en même temps, nous savons exactement ce que cela signifie.

Plus tard, le prêtre rendra visite à un psychiatre, rencontre reprise lors d’une rencontre ultérieure entre un dentiste et un patient qui refuse l’anesthésie. Il a peur des aiguilles, explique-t-il, avant que ses hurlements de douleur ne poussent le médecin hors du bureau et dans un bar en bas. Non pas que l’alcool soit vraiment un palliatif. La douleur diagnostiquée par Andersson est incurable.

Bien que peut-être pas entièrement incurable. Contre la misère de l’existence, il y a la discipline de l’art, qui peut être, entre de bonnes mains, une sorte d’homéopathie. Il y a quelque chose de tendre indéniablement dans la façon dont Andersson considère ses personnages mopey, fatigués et autodestructeurs, dont la plupart sont aussi gris et grumeleux que les nuages ​​qui planent au-dessus d’eux. Ils sont la bonne compagnie que la misère aime, et donc une source de consolation inattendue.

