Examen à long terme du Xiaomi Mi 11

introduction

Le Mi 11 n’est ni Pro ni Ultra. Et ce n’est pas non plus un tueur phare, il existe d’autres appareils dans l’écurie sans cesse croissante de l’entreprise qui couvrent beaucoup mieux ce créneau. Le Mi 11 est le modèle «vanille» de la famille, mais le regarder comme ça ne lui rend pas vraiment justice. C’est du moins ce que nous pensons après l’avoir utilisé pendant une longue période pour cet examen à long terme.

Alerte spoil: c’est plus (lire : mieux) que vous ne le pensez, et cela nous a beaucoup surpris pendant que nous l’utilisions. Mais nous ne pouvons pas nier le fait que, en termes de prix, il se situe dans un étrange terrain d’entente, pris en sandwich entre les tueurs phares et les appareils haut de gamme haut de gamme.

Sur le papier, il ne semble pas avoir grand-chose sur un tueur phare par excellence, en particulier celui de la liste de Xiaomi, mais si vous faites la comparaison dans l’autre sens, alors il ne semble pas non plus manquer beaucoup de choses que son des frères plus chers apportent à la table, malgré une différence de prix significative dans les deux sens.

C’est alors un modèle très intrigant, le Mi 11, et nous étions curieux de voir ce que ce serait de vivre avec cet ensemble apparemment déroutant d’un appareil jour après jour. Nous avons donc fait exactement cela, et en bref, nous pensons que vous ignorez celui-ci à vos risques et périls, comme on dit. En théorie, il ne semble pas que cela plaise vraiment à qui que ce soit, mais nous parions qu’en réalité, cela peut en fait facilement plaire à la plupart, à quelques exceptions très particulières que nous couvrirons longuement dans notre conclusion.

Jusque-là, cependant, il y a beaucoup à explorer et à partager sur notre expérience d’utilisation du Mi 11 comme notre seul et unique smartphone pour cet examen à long terme, alors attachez-vous et allons-y.