Examen à long terme du Xiaomi Mi 10T Pro

introduction

Xiaomi a beaucoup augmenté ses ventes ces derniers temps, sans aucun doute aidé par la disparition de Huawei – mais cela ne peut pas tout expliquer. Xiaomi a clairement fait beaucoup de choses récemment, apparemment en lançant un téléphone pour tous les prix possibles pour satisfaire tout le monde. Et cela aide vraiment lorsque ces produits sont généralement inférieurs à la concurrence en termes de prix tout en offrant des spécifications similaires, sinon meilleures.

Et cela nous amène à la catégorie largement connue sous le nom de «tueurs phares». En 2020, Xiaomi en a eu non pas un mais deux, à commencer par le Poco F2 Pro (que nous avons déjà examiné à long terme), puis par le Mi 10T Pro quelques mois plus tard. C’est donc le tueur phare par excellence de Xiaomi, même aujourd’hui, alors que nous attendons le lancement international du prochain.

Le Mi 10T Pro utilise la formule phare éprouvée et testée – vous offrant les performances d’un appareil haut de gamme à une fraction du prix – mais ajoute également d’autres fonctionnalités intéressantes. D’une part, il surpasse en fait tous les produits phares non-gaming grand public en termes de taux de rafraîchissement de son écran, mais au prix de l’utilisation d’un écran LCD et non d’un OLED. Nous vous dirons comment cette décision s’est déroulée, quelles sont ses conséquences dans la vie de tous les jours.

Le Mi 10T Pro améliore également les systèmes de caméra de ses prédécesseurs (de différentes marques), en apportant un capteur principal de 108 MP au mélange, avec OIS pas moins. C’est une décision intéressante de la part de Xiaomi, car d’autres entreprises se sont peut-être contentées de garder les numéros les plus élevés exclusifs à leurs téléphones haut de gamme coûteux. Pourtant, nous voyons maintenant 108 capteurs MP, même dans la gamme Redmi Note, alors peut-être que tout ce qui parle de démocratisation des fonctionnalités (dans lesquelles les dirigeants de l’entreprise s’engagent régulièrement) ne se résume pas à parler après tout.

Nous avons donc ici un package très intrigant dans le Mi 10T Pro, et nous étions très impatients de le tester pendant une longue période au cours de laquelle il a été utilisé comme notre seul et unique smartphone. Nous avons des réflexions – beaucoup d’entre elles – sur ce que c’était, et si vous vous joignez à nous dans les pages suivantes de cet examen à long terme, nous vous ferons savoir comment les derniers prix des tueur phares de Xiaomi.