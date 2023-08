Examen à long terme du Xiaomi 13 Pro

Introduction

C’est gênant d’être un enfant du milieu, disent-ils. Tu n’es pas le premier-né, tu n’es pas le plus jeune, tu es juste là, au milieu, constamment oublié – le premier-né est le plus âgé et reçoit toutes les distinctions, tandis que le plus jeune est le plus petit, nécessitant beaucoup d’attention. Par contre, vous n’êtes ni l’un ni l’autre.

C’est la position dans laquelle se trouve le Xiaomi 13 Pro. Le 13 Ultra est le plus performant des collectionneurs de distinctions, le Vanilla 13 est le seul de la série qui fonctionnera bien avec les petites mains (ou les personnes qui préfèrent simplement les petites mains).euh – sinon petit en soi – téléphones), et le 13 Pro… existe aussi.

C’est du moins à cela que ressemble la situation de loin. Regardez d’un peu plus près, utilisez le 13 Pro pendant une période prolongée comme nous l’avons fait pour cet examen, et votre perception change. C’est bien plus qu’un enfant du milieu maladroit. En fait, il est sans doute presque égal au très apprécié 13 Ultra, si vous ne vous souciez pas vraiment d’avoir le meilleur du meilleur en matière d’appareils photo et de luminosité de l’écran.

Ainsi, malgré ce qu’un rapide coup d’œil aux trois modèles pourrait vous faire croire, nous ne pensons pas que le 13 Pro a été simplement lancé pour qu’il n’y ait pas un énorme écart de prix et de spécifications entre le 13 et le 13 Ultra. Il n’est pas simplement maladroitement assigné à combler cette lacune du portefeuille, il est autonome et nous vous ferons savoir toutes les manières dont il le fait dans cet examen à long terme.

À vrai dire, le Xiaomi 13 Pro nous a surpris, et cela arrive rarement maintenant. Quand nous disons « surpris », nous voulons dire dans le bon sens, surtout : nous ne pensons certainement pas que vous devriez dormir sur ce coup-là. Il présente cependant certains problèmes désormais malheureusement standard pour Xiaomi que nous décrirons également, juste pour que vous sachiez exactement ce que vous obtenez si vous envisagez d’en acheter un. Alors, sans plus tarder, allons-y. Rejoignez-nous dans les prochaines pages pour vous raconter ce que c’était de vivre avec le Xiaomi 13 Pro jour après jour comme notre seul et unique smartphone.