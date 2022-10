Introduction

Le smartphone haut de gamme non pliable de Xiaomi pour 2022 est peut-être le 12S Ultra, mais son smartphone le plus haut de gamme pour 2022 que vous pouvez officiellement acheter en dehors de la Chine est le 12 Pro. C’est une situation étrange à coup sûr, et c’est encore plus étrange si l’on considère que le Mi 11 Pro, son prédécesseur, était confiné au marché chinois l’année dernière alors que le Mi 11 Ultra ne l’était pas. Il est vraiment difficile de déterminer la logique derrière ces mouvements de loin, mais comme le dit le dicton, c’est ce que c’est.

Nous étions évidemment curieux de voir comment le meilleur chien international de l’entreprise se comporte si nous l’utilisons pendant une période prolongée comme notre seul et unique smartphone, et nos réflexions qui suivent sont exposées dans cet examen à long terme du Xiaomi 12 Pro. C’est le modèle dont nous parlons parce que c’est celui que la plupart des gens peuvent réellement obtenir en dehors de la Chine, avec une garantie et tous les avantages, même si l’ombre du 12S Ultra ne flottera jamais dans le fond de nos esprits.

Si vous regardez la liste actuelle de Xiaomi, le 12 Pro semble servir un objectif similaire au Galaxy S22 + de Samsung, emballant des spécifications haut de gamme sans aller de pair avec tout, en particulier en ce qui concerne l’appareil photo. Cela le met-il dans une position délicate où il est difficile de justifier d’en obtenir un, ou est-ce juste assez de smartphone pour que vous en soyez satisfait si avoir le meilleur matériel photo dans votre combiné n’est pas une priorité pour vous ?

Ce sont quelques-unes des choses que nous avons décidé de découvrir pendant notre séjour avec le Xiaomi 12 Pro, et si nous pouvions gâcher un peu nos conclusions, nous dirons qu’il y a certainement beaucoup de choses à aimer à propos de cet appareil , mais il y a aussi des problèmes, certains plus déconcertants que d’autres. Si cela vous intrigue, rejoignez-nous dans les pages suivantes de cette revue alors que nous explorons ce que c’est que de vivre avec le Xiaomi 12 Pro jour après jour, au cours de la seconde moitié de 2022.