Examen à long terme du Samsung Galaxy Z Fold4

Introduction

Le Galaxy Fold était le smartphone pliable d’origine, et donc la ligne composée de ses successeurs a toujours été incroyablement importante au cours de ces dernières années, d’autant plus qu’ils ont toujours été les smartphones pliables les plus répandus géographiquement que vous puissiez acheter. L’itération la plus récente est toujours le Galaxy Fold4, au moins jusqu’à ce que Samsung annonce le Fold5 plus tard ce mois-ci, nous avons donc décidé qu’il était temps de prendre celui-ci pour un tour prolongé.

Le Fold4 a plus de concurrence directe que n’importe lequel de ses prédécesseurs, même si beaucoup de ses concurrents directs ne sont pas officiellement disponibles en dehors de la Chine. Ainsi, le « Fold » de Samsung est toujours, pour beaucoup de gens, la référence pour ce facteur de forme de téléphone qui se plie en une mini-tablette, et, bien sûr, cela aide qu’il provienne d’une marque qui est bien- connu dans le monde entier, et avec une très longue fenêtre de mise à jour logicielle également – c’est plus une chose dans le monde Android aujourd’hui, mais cela n’a pas toujours été le cas.

Ainsi, le Galaxy Z Fold4 (que nous appellerons simplement « Fold4 » à partir de maintenant), sur le papier, ressemble encore aujourd’hui à un concurrent solide. Mais cela se traduit-il par une excellente expérience utilisateur jour après jour lorsque vous l’avez comme votre seul et unique smartphone ? C’est ce que nous essayons de découvrir dans cette revue.

Nous vivons exclusivement avec le Fold4 depuis de nombreuses semaines maintenant et sommes prêts à partager nos réflexions. Le Samsung Fold est-il toujours le meilleur pliable non Flip que vous pouvez officiellement acheter à l’international ? Ou le leader du marché a-t-il un besoin urgent de changements sévères, qui, espérons-le, seront mis en œuvre avec la sortie du Fold5 ? Explorons ensemble. Rejoignez-nous au cours des prochaines pages pour voir si l’avantage logiciel de Samsung est encore assez important pour annuler certaines de ses bizarreries matérielles.