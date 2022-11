Examen à long terme du Samsung Galaxy S22 Ultra

Introduction

Le Samsung Galaxy S22 Ultra est un téléphone important. C’est le produit phare de Samsung et son meilleur smartphone dans un format conventionnel. Il arrive tôt chaque année et établit la norme par rapport à laquelle toute la gamme d’appareils Samsung et la majeure partie du marché des smartphones sont jugées.

Traditionnellement, il s’agit du téléphone avec le meilleur écran de Samsung, les meilleurs appareils photo, la puce la plus rapide et le tremplin pour une grande partie de son développement logiciel. Nous disons “traditionnellement”, car avec le Galaxy Z Fold maintenant dans sa quatrième génération, il y a eu un changement d’orientation pas si subtil. Le Galaxy Z Fold4 est le plus grand produit phare de Samsung, en termes d’écran, et c’est la plate-forme où les innovations logicielles de Samsung sont les plus visibles.

Mais certaines choses sont restées les mêmes. Si vous voulez le meilleur appareil photo de Samsung, c’est le Galaxy S22 Ultra. Il en va de même pour la construction haut de gamme et la durée de vie de la batterie.

En surface, peu de choses ont changé dans la formule du Galaxy S21 Ultra lors de la production du Galaxy S22 Ultra. Le nouveau téléphone a un S Pen intégré avec le design traditionnellement simple et, personnellement, ennuyeux de la note. La bonne chose est que Samsung a conservé ce qui rendait le Galaxy S21 Ultra si génial – la batterie de 5 000 mAh n’a pas subi de réduction pour accueillir le stylet, et le superbe écran et les excellents appareils photo sont tous là. Ces caméras sont généralement inchangées, logiciel et légers ajustements de capteur de côté. Et il semble que ce sera le plan en 2023 – si ce n’est pas cassé et tout ça.

C’est le moment de mentionner que ce critique a utilisé le Galaxy S21 Ultra pendant la majeure partie de 2021 et au début de 2022 jusqu’à ce qu’il mette la main sur le Galaxy S22 Ultra alimenté par Exynos. Un vétéran du Galaxy Ultra en quelque sorte, il n’est pas du genre à tomber dans le piège de s’en tenir à ce qu’il connaît le mieux. Il a été constamment tenté par les meilleurs smartphones du marché mais est resté fidèle au Galaxy S22 Ultra tout au long de 2022. Bon, la plupart du temps, on ne compte pas les semaines de triche, non ?

Nous pouvons affirmer avec certitude que le Galaxy S22 Ultra est le meilleur smartphone polyvalent de la planète (les pliables étant une catégorie à part. C’est une centrale de consommation multimédia avec le meilleur écran sur un téléphone et d’excellents haut-parleurs. Il a le plus polyvalent système de caméra avec deux caméras à zoom, un selfie à mise au point automatique et une caméra ultra-large, une superbe sortie et un obturateur à distance intégré intelligent (le stylet).Il est construit selon les normes les plus élevées, a une grande autonomie de batterie et son support logiciel est robuste, ce qui il y a autre chose ?

Vous trouverez difficilement un smartphone meilleur dans son ensemble, sans parler d’un autre, avec l’ensemble spécifique de compétences que possède le Galaxy S22 Ultra.

Samsung a verrouillé le segment phare de taille géante pendant au moins douze mois supplémentaires, mais il innove toujours avec chaque Ultra. Le Galaxy S21 Ultra était une perfection de la formule stellaire du S20 Ultra, maintenant le S22 Ultra en est la quintessence. Qui aurait pu deviner que fusionner le S avec le Note serait une bonne idée ? Clairement, Samsung. Et dans quelques mois, le Galaxy S23 Ultra sera un peu meilleur ici et là. Ou beaucoup mieux partout ? Voici l’espoir.

Mais c’est encore dans quelques mois, alors revenons au Galaxy S22 Ultra. Comment a-t-il tenu ? Est-ce que ça vaut encore le coup fin 2022 ? Oui, continuez à lire pour le savoir.