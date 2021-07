Examen à long terme du Samsung Galaxy S21 Ultra

introduction

Le S21 Ultra est le deuxième tir de Samsung sur un produit phare de la série S Ultra, et voici quelque chose d’intéressant que nous avons découvert à propos de l’entreprise. Le plus souvent, il semble avoir un deuxième acte plus fort que le premier. Souvenez-vous du premier Galaxy S. C’était un bon téléphone. Mais le S2 ? Excellent téléphone, énorme succès. Le premier Galaxy Fold ? Il avait ses problèmes. Le Fold2 ? Beaucoup mieux, beaucoup plus facile à recommander (si vous avez l’argent).

Nous ne disons pas que nous avons repéré une tendance ou un thème qui a été insaisissable pour tout le monde, mais nous serions négligents de ne pas mentionner ce qui précède car il est si parfaitement lié au S21 Ultra et à sa relation avec le S20 Ultra. Appelez le premier paragraphe préfiguration, si vous voulez, mais nous pouvons simplement vous frapper avec le spoiler lui-même – le S21 Ultra est un bien meilleur produit que son prédécesseur. C’est plus poli, plus raffiné, et il ne craint aucun des principes fondamentaux du smartphone – bien au contraire, en fait.

Alors peut-être qu’il n’est pas juste de généraliser et de dire que vous devriez toujours attendre le produit de deuxième génération lorsqu’il s’agit d’un Samsung, mais attendez, nous venons de nous souvenir d’un autre exemple, les Galaxy Buds d’origine contre les Galaxy Buds+. Même idée générale. Eh bien, ce n’est peut-être pas juste, mais cela pourrait être une bonne règle à garder à l’esprit.

Tout cela mis à part, le S21 Ultra est maintenant assez vieux pour que nous puissions vous faire part de nos réflexions sur ce que c’était que de vivre avec lui pendant une période prolongée, bien plus longtemps que ce que nous obtenons habituellement pour nos critiques normales. Sur le papier, celui-ci est un monstre – et, comme vous le verrez dans la section suivante, c’est aussi un monstre dans votre main.

Mais les spécifications ne racontent qu’une très petite partie de l’histoire, et la raison d’être de cette revue à long terme est de vous apporter le reste de cette histoire, avec des opinions plus subjectives et des chiffres objectifs moins froids. Il ne s’agit pas de savoir s’il surpasse son plus proche rival de 1% dans une référence synthétique, il s’agit de savoir si ce téléphone était un plaisir à utiliser ou non, jour après jour, comme notre seul et unique smartphone. A-t-il ce qu’il faut pour être facile à recommander ou est-ce plus du battage médiatique que de la substance ? Rejoignez-nous dans les prochaines pages pour essayer de le découvrir.