Examen à long terme du Samsung Galaxy S20 +

introduction

Samsung annonce la prochaine génération de la famille phare de la série Galaxy S la semaine prochaine, et nous avons pensé qu’une sorte de retour sur le modèle de l’année dernière était la plus appropriée. Par chance, l’un des nôtres a été à long terme en utilisant le Galaxy S20 +, et cet examen à long terme est venu naturellement.

Vous vous souvenez peut-être que nous avons fait un examen à long terme du Galaxy S20 Ultra. Pourtant, le S20 + est plus qu’un peu différent de l’Ultra à plusieurs égards importants comme la caméra et la manipulation. De plus, c’est une autre personne qui écrit ces paragraphes, donc même si vous considérez les téléphones de la même manière, la perspective différente pourrait être informative en soi. Et enfin, avec la sortie prochaine du S21, le contexte de l’époque introduit son propre niveau de spécificités.

Le Galaxy S20 + est l’option intermédiaire de la gamme 2020, partageant la plupart de son matériel avec le plus petit S20. Et quand nous disons le plus, nous le pensons – mis à part le nombre d’écran supplémentaire et la capacité de batterie accrue du Plus, les deux sont pratiquement le même téléphone. De toute évidence, des considérations de convivialité de poche entrent en jeu, mais nous dirions que le saut Plus to Ultra est plus considérable que le Vanilla to Plus.

Notre examen à long terme habituel se déroule généralement sur environ un mois, peut-être six semaines. Cette fois, le S20 + est le moteur quotidien du critique depuis plus de 6 mois, vous pouvez donc affirmer qu’il avait un lien encore plus profond avec lui que ce qui est habituel pour ce type d’article.

D’un autre côté, ce n’est que récemment que l’idée d’un examen à long terme S20 + est née, il ne l’a donc pas strictement examinée depuis plus de 190 jours dans sa poche. Du moins pas tout à fait comme il l’aurait fait, s’il avait eu le LTR en tête dès le départ. Peut-être qu’il devrait être plus attentif à de telles choses à l’avenir.

Et nous allons de l’avant, en commençant par quelques mots sur le design du Galaxy S20 +.