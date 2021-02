introduction

Le plus grand Galaxy Note de tous les temps, avec la plus grande surface d’écran, et aussi le premier Galaxy Note avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le premier Galaxy Note avec un capteur d’appareil photo principal de 108 MP, ainsi que le premier à arborer un objectif zoom périscope. Le premier Galaxy Note à avoir le S Pen sur le côté gauche et le premier à réduire la latence du stylet à seulement 9 ms. Le Galaxy Note avec la plus grande capacité de batterie jamais vue.

Le Galaxy Note20 Ultra est tout cela. Y a-t-il plus que cette liste de premiers, de meilleurs et de plus gros? Absolument. Tout d’abord, il regarde la pièce. Il doit également être le meilleur Galaxy Note déjà afin de se rapprocher même de justifier son prix, qui bat également des records, pour cette longue série de produits phares Samsung améliorés par le stylet.

Étant les gens curieux que nous sommes, nous voulions explorer pleinement tout ce que le Galaxy Note20 Ultra a à offrir, en approfondissant plus que ce que notre examen normal était en mesure de nous permettre, tout en évoluant vers une vision plus subjective de ce à quoi ressemble le téléphone. avec jour après jour pendant une période prolongée.

Pour réaliser tout cela, ce qui était nécessaire est devenu clair: une révision à long terme du téléphone. Alors voilà. Après avoir utilisé le Note20 Ultra en exclusivité pendant de nombreuses semaines, nous avons enfin tiré nos conclusions.

Ils vous attendent au cours des prochaines pages, alors attachez votre ceinture et rejoignez-nous pour une balade amusante qui vise à clarifier à quel point cet appareil est bon, ainsi que là où il ne répond pas aux attentes inévitablement fixées par Samsung en le fixant. si haut. Si vous restez avec nous, vous saurez à la fin si nous pensons que c’est le meilleur smartphone jamais fabriqué, ou du moins le meilleur Samsung smartphone jamais, ou ni l’un ni l’autre. Commençons.