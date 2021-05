Examen à long terme du Poco X3 NFC

introduction

Le Poco X3 NFC s’appelle Poco X3 NFC même s’il aurait probablement dû s’appeler Poco X3 120 Hz. C’est une fonctionnalité beaucoup plus importante à répertorier dans le nom d’un téléphone, en particulier à ce prix, que la présence de NFC – du moins pour la plupart des gens.

Hélas, NFC a fait la coupe dans le nom, et c’est la dernière fois que nous le mentionnons. C’est là, ça marche; il n’est pas nécessaire qu’il soit apposé sur le nom du smartphone. Pas du tout. Cela dit, le Poco X3 a en fait également un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour son écran, ce qui est toujours incroyablement intrigant dans sa gamme de prix, et ce n’est pas quelque chose de souvent vu de ses concurrents.

Nous vous dirons tout sur le comportement de cette fonctionnalité de titre dans une utilisation quotidienne normale, car pour cet examen à long terme, nous avons eu le Poco X3 comme notre seul et unique smartphone. Nous voulions mieux le connaître, bien mieux que ce que nous avons pu faire dans notre examen normal, et voir ce que c’est que de vivre jour après jour.

L’expérience sera-t-elle aussi bonne que les spécifications l’impliquent? Serons-nous ravis du rapport qualité-prix incroyable de ce téléphone à la fin de l’examen? Eh bien, il n’y a qu’une seule façon de le savoir – rejoignez-nous dans les prochaines pages où nous vous dirons nos pensées sur notre longue liaison avec le Poco X3 – quels ont été les hauts et les bas, ce que nous avons aimé et ce que nous avons fait. t. Alors prenez un verre et un bol de pop-corn, et c’est parti.