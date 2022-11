Examen à long terme du Poco F4 GT

Introduction

Téléphones de jeu : ils ressemblent à des téléphones ordinaires, mais en plus gibier. Qu’est ce que ça veut dire? Qu’est-ce qui fait un téléphone de jeu un téléphone de jeu? Plus de performances ? Un meilleur refroidissement (parfois avec des ventilateurs dédiés à l’intérieur ou attachés à l’extérieur) ? Des fonctionnalités plus centrées sur le jeu comme des boutons dédiés ? Un design qui crie “gaming” ? Lumières RVB ? Tout ce qui précède?

Quoi est un téléphone gamer ? Et le Poco F4 GT est-il un téléphone de jeu ? Cela signifie-t-il que ce n’est bon que pour les joueurs professionnels, ou les gens ordinaires peuvent-ils en profiter ? Autant de questions, en effet. Nous allons aller de l’avant et gâcher ce dernier pour vous dès le départ : bien sûr, les gens ordinaires peuvent acheter et profiter de cet appareil ; ce n’est pas comme s’il existait “trop ​​de performances”. D’un autre côté, emprunter cette voie nécessite de vivre avec quelques bizarreries, que nous aborderons assez rapidement une fois que vous atteindrez la page suivante.

La gamme GT de Poco crie “jeu”, mais elle le fait à un volume plus silencieux que les autres familles d’appareils – pensez aux téléphones Red Magics et ROG et autres. Ce sont tous des téléphones de jeu, mais ils sont différents, et le Poco F4 GT semble être du côté des choses, surtout si vous l’obtenez dans une couleur qui n’est pas jaune.

Mis à part le jeu, il s’agit également d’un combiné qui a été lancé avec le chipset phare de son temps, de sorte qu’il pourrait s’asseoir confortablement dans la catégorie « flagship killer » ou « phare abordable ». Alors est-ce un touche-à-tout ? Est-ce qu’il excelle dans l’un de ces domaines, ou essaie-t-il d’être beaucoup de choses pour beaucoup de gens sans être vraiment bon dans aucun?

C’est ce que nous avons cherché à savoir. Nous le dirons dès le départ : ce ne sera pas une revue axée sur le jeu. Aucun de nos examens à long terme ne l’a jamais été, et nous n’allons pas commencer maintenant. La plupart des gens ne sont pas de gros joueurs mobiles, mais la plupart des gens ne verraient probablement pas d’inconvénient à savoir si le Poco F4 GT, avec son prix raisonnable, pourrait être leur pilote quotidien. Et pas nécessairement grâce à ses côtelettes de jeu, bien sûr. Mais ils peuvent certainement être agréables à avoir.

Alors attachons-nous et découvrons ce qu’est le Poco F4 GT, marquant la première fois que nous examinons un téléphone de jeu à long terme, ainsi que la première fois que nous examinons un appareil de la ligne Poco GT à long terme. terme. Beaucoup de premières alors; allons droit au but.