Examen à long terme du OnePlus 10 Pro

Introduction

Nous avons récemment examiné le 10T, mais comme nous l’avons souligné, ce n’est pas un successeur direct du OnePlus 10 Pro, comme l’indique fortement l’absence du suffixe « Pro » dans le nom. Il s’agit plutôt d’une note secondaire, faute d’un meilleur terme, avec le nouveau chipset phare de Qualcomm, une charge plus rapide, mais aussi quelques rétrogradations dans d’autres domaines, le plus évidemment le système de caméra.

Ainsi, le 10 Pro reste en vente et a même reçu une remise sur certains marchés, ce qui en fait une proposition encore plus intéressante que lors de son lancement plus tôt cette année. Nous étions intéressés de voir comment il vieillissait et avons donc décidé de l’utiliser comme notre seul et unique smartphone pendant une période prolongée pour comprendre à quoi ça ressemble de vivre, jour après jour, dans la seconde moitié de 2022.

Il a toujours des spécifications de qualité phare, bien sûr, il a également le curseur d’alerte emblématique OnePlus contrairement au 10T, et il a la marque Hasselblad pour son système de caméra. Peut-être qu’un an après le début du partenariat OnePlus – Hasselblad, cela est devenu plus qu’un autre logo estampé au dos du téléphone ? Nous avons tenté de le savoir.

Il y a également eu un tas de mises à jour depuis la sortie du téléphone, et ces dernières années, les mises à jour OnePlus n’ont pas toujours été les plus sans problème, nous étions donc impatients de savoir si le contrôle qualité s’était amélioré à cet égard ou non. Comparé aux grands noms de l’espace mobile Android, le OnePlus 10 Pro apporte toujours une proposition de valeur intéressante à la table, alors est-ce un téléphone que vous devriez peut-être envisager si vous voulez acheter un appareil haut de gamme en ce moment ?

Rejoignez-nous au cours des prochaines pages de cette revue alors que nous essayons de répondre à cette question en vous fournissant autant de détails que possible sur ce que c’est dans le fonctionnement quotidien, loin des chiffres de référence synthétiques durs et froids, d’une manière plus subjective mais aussi plus mode détaillée. Allons-y.