introduction

Le smartphone Pixel représente la vision idéale d’Android de Google, mais il y a toujours eu quelque chose off sur le téléphone Pixel de Google qui rendait difficile de recommander aveuglément. Datant du Pixel 2 (à l’exclusion de tous les modèles « a »), chaque Pixel a rencontré de manière consternante un compromis qui nous empêchait d’aimer (presque) tout à ce sujet, peu importe à quel point nous le voulions vraiment. Le Pixel 5 est différent cette fois-ci.

Avec le succès des Pixel 3a et 4a, Google a appris qu’un téléphone n’avait pas besoin du chipset le plus performant ou d’une fonctionnalité hors du commun pour réussir. Il fallait tout bien faire, sans compromettre les bases de ce dont les gens ont besoin d’un téléphone: stabilité, grande autonomie de la batterie et un appareil photo de premier ordre. Le Pixel 5 a livré sur ces derniers sans passer par défaut au chipset haut de gamme (et plus coûteux) de l’année.

Bien que nous ayons été assez critiques sur le Pixel 5 lorsque nous l’avons examiné pour la première fois (principalement pour son matériel de caméra obsolète et l’absence d’une variante haut de gamme), il a commencé à grandir sur nous. Maintenant, quatre mois plus tard et nous ne pouvions tout simplement pas le poser.

Au fur et à mesure que nous l’utilisions, nous avons commencé à réaliser qu’un bon téléphone n’a pas besoin d’être énorme, qu’il n’a pas besoin de battre des records de référence et qu’il n’a pas besoin de coûter plus d’un grand. Il doit être fiable, disposer d’un logiciel fiable et être capable de faire face à une utilisation quotidienne intensive sans recourir à une banque d’alimentation.

Dans cet examen à long terme, nous avons utilisé le Pixel 5 comme appareil principal pendant plus de trois mois et demi. C’était assez de temps pour surmonter la phase de lune de miel pour vraiment comprendre les bizarreries, les manigances du Pixel 5 et appuyer sur tous ses boutons.

L’efficacité énergétique du Snapdragon 765G avec sa prise en charge à l’épreuve du temps pour les réseaux 5G en a fait un choix solide pour le Pixel 5 moins cher de cette année (les Pixel 4 et 4XL ont commencé à 799 $ et 899 $, respectivement). Le prix inférieur comprend toujours des fonctionnalités normalement trouvées dans les téléphones plus chers comme la charge sans fil bidirectionnelle, un écran 90 Hz et la résistance à l’eau IP68.

Nous vous informerons de l’utilisation quotidienne du Google Pixel 5, bien au-delà de la période d’examen standard. Nous allons commencer par la conception et l’ergonomie du téléphone.