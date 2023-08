«Exaltant»: le défi du vélo de montagne revient au Penticton Peach Festival

L’une des plus récentes courses de vélo de montagne de la Colombie-Britannique revient dans l’Okanagan la semaine prochaine.

La course RPR PeachDuro Enduro revient à Penticton, après que plus de 100 cyclistes d’aussi loin que la Suisse se soient rendus dans la région pour l’événement inaugural l’été dernier.

Le Penticton’s Peach Festival accueille à nouveau la course près du lac Okanagan le dimanche 13 août.

« Cet événement met l’accent sur le fait de passer un bon moment tout en rencontrant d’autres cyclistes et en profitant du paysage impressionnant sur les sentiers des trois souris aveugles », a déclaré Josh Shulman, directeur du festival. « Il s’agit vraiment de sortir sur votre vélo et de s’amuser tout en s’encourageant pendant que vous bombardez les sentiers qui surplombent le lac Okanagan. »

Décrit comme une course de style enduro qui offre une « expérience exaltante » avec « des ascensions difficiles et des vues épiques », l’événement comprend deux parcours.

Le parcours court comporte trois étapes chronométrées et s’adresse aux nouveaux coureurs. Le parcours long, quant à lui, comporte cinq étapes chronométrées pour défier les coureurs confirmés.

Au total, 106 coureurs s’inscrivent pour participer à l’événement en 2022.

Après la course, les participants et les spectateurs sont invités à une célébration post-événement au Penticton’s Origin Wines pour la cérémonie complète de remise des prix.

Une partie des frais d’inscription à la course sert à entretenir le sentier afin de s’assurer qu’il est bien préservé pour les futurs coureurs.

Pour participer, tous les coureurs doivent acheter une adhésion à la Penticton and Area Cycling Association (PACA) à des fins d’assurance. Ceux-ci peuvent être achetés ici.

La course se déroule de 8 h à 17 h et les gens peuvent s’inscrire sur le site Web de Peachfest.

