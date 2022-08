“Exactement ce que mérite Peachland”: le développement de Todd’s RV passe à l’étape suivante

Un développement résidentiel majeur prévu pour le site Todd’s RV & Campground à Peachland va de l’avant.

Porchlight Developments développe six bâtiments, jusqu’à six étages chacun pour un total de 46 unités, et quatre chalets familiaux. Le Conseil a approuvé à l’unanimité un permis de développement pour le projet lors de sa réunion du mardi 9 août.

“Un développement de type complexe comme celui-ci est exactement ce que Peachland mérite”, a déclaré Coun. Mike Kent. “C’est un équipement très attrayant à utiliser comme moteur économique pour la communauté.”

Porchlight prévoit de commencer la construction par phases au printemps 2023 et de terminer le projet d’ici quatre ans.

“Je pense que ce développeur sera un exemple pour de nombreux autres développeurs venant en ville”, a déclaré Coun. Patrick Van Minsel.

La mairesse Cindy Fortin a ajouté qu’elle aurait vu le camping-car de Todd partir.

“Mais c’est une bonne station balnéaire et elle a beaucoup de caractère”, a-t-elle déclaré. “J’ai donc hâte de le voir se développer.”

Le conseil devait également envisager des modifications au plan communautaire officiel et aux règlements de zonage pour l’autre projet de Porchlight sur Clements Crescent. Cependant, il a été retiré de l’ordre du jour de mardi. Aucune raison n’a été donnée. Le projet Clements, prévu à côté de Peachland Elementary, est un immeuble de quatre étages comptant 84 logements.

