L’ancien directeur financier Allen Weisselberg quitte la salle d’audience pour une pause déjeuner lors d’un procès à la Cour suprême de New York le 17 novembre 2022 à New York.

L’ancien directeur financier de l’organisation Trump, Allen Weisselberg, devrait être condamné mardi après avoir plaidé coupable à de multiples délits fiscaux dans le cadre d’une enquête sur l’empire commercial de l’ancien président Donald Trump.

Weisselberg, 75 ans, devrait être condamné à cinq mois de prison et pourrait finir par en purger moins si l’on tient compte des congés pour bonne conduite. Il devrait commencer à purger sa peine à la tristement célèbre prison de Rikers Island à New York après son audience de détermination de la peine à 14 h 15 HE devant le juge d’État Juan Merchan.

L’ancien directeur financier devrait également être condamné à payer près de 2 millions de dollars d’impôts et de pénalités et à purger cinq ans de probation, BNC Nouveaus et autres points de vente signalés.

Weisselberg a plaidé coupable de 15 chefs d’accusation en août dernier, plus d’un an après que lui et plusieurs entités commerciales de Trump aient été inculpés dans ce que les procureurs ont qualifié de stratagème “systématique” visant à frauder les autorités fiscales fédérales et étatiques s’étalant sur plus de 15 ans. Le bureau du procureur du district de Manhattan a accusé Weisselberg d’avoir reçu plus de 1,7 million de dollars en compensation secrète dans le cadre de ce stratagème d’évitement fiscal.

Il a plaidé coupable “pour mettre fin à cette affaire et aux cauchemars juridiques et personnels qu’elle a causés pendant des années à lui et à sa famille”, avait déclaré à l’époque son avocat, Nicholas Gravante.

“Plutôt que de risquer la possibilité de 15 ans de prison, il a accepté de purger 100 jours. Nous sommes heureux d’avoir cela derrière lui”, a déclaré Gravante.

Deux filiales de la Trump Organization ont été reconnues coupables le mois dernier de crimes, notamment de fraude fiscale et de falsification de documents commerciaux, après un procès avec le témoignage de Weisselberg, qui a accepté de coopérer avec les procureurs dans le cadre de son accord de plaidoyer.

Weisselberg travaillait pour la famille de Trump depuis 1973. Il aurait a témoigné en novembre qu’il était toujours payé par l’organisation Trump et que l’entreprise payait ses avocats.

Il paie également un consultant pénitentiaire pour aider à préparer Weisselberg à la prison, Reuters a rapportécitant une personne proche du dossier.

Trump lui-même n’a pas été inculpé dans l’affaire et a dénoncé le verdict de culpabilité contre son entreprise comme “une continuation de la plus grande chasse aux sorcières politique de l’histoire de notre pays”.

Ce verdict est tombé quelques semaines seulement après que Trump a annoncé sa candidature à la présidence en 2024.

