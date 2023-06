Ex-trader de Barclays, triste après la rupture, a obtenu un conseil d’initié. Il a fait…

Alors même qu’un ancien trader de Barclays Plc profitait du délit d’initié, il a déclaré que son travail quotidien et sa vie personnelle s’effondraient.

Akshay Niranjan, qui a négocié des options sur devises pour Barclays, a déclaré que son portefeuille de négociation avait été effacé en mai 2017. Il a également rompu avec sa fiancée et a envisagé de quitter New York et de retourner en Inde. Mais le même mois, il a réalisé un bénéfice de près de 30 000 dollars en échangeant des informations privilégiées d’un ami qui travaillait chez Goldman Sachs Group Inc., a-t-il déclaré.

Niranjan est le témoin vedette du gouvernement dans une poursuite pour délit d’initié à Manhattan contre l’ancien vice-président de Goldman Sach, Brijesh Goel. Les deux étaient des amis proches, jouant au squash, dont les liens ont été déchirés au cours de l’enquête gouvernementale sur le prétendu stratagème de délit d’initié.

Contre-interrogé par l’avocat de Goel, Reed Brodsky, Niranjan a déclaré que son pari sur les options de Patheon BV, placé sur un conseil de Goel des semaines avant que la société n’annonce son acquisition par Thermo Fisher Scientific Inc., était une bonne nouvelle.

« A l’époque, oui », a déclaré Niranjan. « Mais aujourd’hui, assis ici, c’est une terrible nouvelle. C’est l’un des pires jours. »

Brodsky l’a pressé sur sa performance à la banque. « Vous aviez passé des mois à faire un profit sur votre livre », a déclaré l’avocat.

« En une journée chez Barclays, j’ai perdu l’argent de Barclays », a répondu Niranjan.

L’interrogatoire de Brodsky était une tentative de saper le témoignage que Niranjan avait donné la veille, lorsqu’il avait déclaré avoir gagné plus de 280 000 $ en options de négociation de bénéfices illicites sur les comptes en ligne de son frère sur la base des conseils de Goel.

Interrogé par le procureur Sam Rothschild mercredi, Niranjan a déclaré qu’il avait agi sur les recommandations de Goel, comme l’achat d’options chez Patheon, mais qu’il en est finalement venu à croire que son ami agissait sur la base d’informations glanées dans des notes confidentielles de Goldman.

Brodsky a souligné que l’un des métiers prétendument recommandés par Goel impliquait Chicago Bridge & Iron Co., qui a ensuite été acquis par McDermott International Inc.

L’avocat a souligné que Barclays avait également conseillé la transaction. Brodsky a présenté des preuves indiquant que Niranjan, même en passant des ordres d’options sur la société, avait reçu un avis de son employeur restreignant la négociation des actions.

« Je ne m’en souviens pas », a déclaré Niranjan. « Je n’ai pas été amené sur le mur en ce qui concerne cette transaction. »

Le contre-interrogatoire de Niranjan se poursuit demain et le gouvernement a déclaré qu’il s’attend à se reposer d’ici la fin de la journée.

L’affaire est US v. Goel, 22-cr-00396, US District Court, Southern District of New York (Manhattan).