Carano a été exclue de la production de Disney + après un tollé public à la suite d’une série de publications franches sur les réseaux sociaux publiées par l’ancien champion de Strikeforce, dont une en particulier a courtisé une controverse importante lorsqu’elle a apparemment comparé les restrictions de santé publique conçues pour arrêter la propagation de Covid-19 en les États-Unis à quelque chose qui aurait pu se produire en Allemagne nazie.

« Gina Carano n’est actuellement pas employée par Lucasfilm et il n’est pas prévu qu’elle le soit à l’avenir. Néanmoins, ses publications sur les réseaux sociaux dénigrant les gens en raison de leur identité culturelle et religieuse sont odieuses et inacceptables.», a lu une déclaration publiée par LucasFilm, les producteurs de la spin-off Star Wars.

Le tollé, cependant, a conduit Carano à être considéré comme une icône de la contre-culture dans certains milieux et une figure clé dans la critique continue de la soi-disant « culture d’annulation » qui a pris racine dans la société américaine – et quel meilleur moyen de courtiser le soutien de la droite américaine qu’en adoptant entièrement le deuxième amendement au droit de porter les armes et de montrer son adresse au tir sur le champ de tir.

« C’était la première fois que je tirais sur cette arme», a écrit Carano accompagnant la vidéo.Je me suis senti beaucoup plus sûr que n’importe quelle arme que j’ai jamais tenue. Merci @tarantactical & @tetianagaidar de m’avoir invité! Au plaisir de le refaire bientôt. «

Le bref clip montre Carano en train de frapper la cible sur une série de cibles, mais on ne sait pas si cela faisait partie de ses préparatifs pour un prochain rôle sur grand écran ou si elle se défoulait juste après ce qui a été une année difficile pour l’ancienne star du MMA, âgée de 39 ans.

« C’est une prise de vue nette!« a écrit un commentateur en réponse.

« Ce fut un plaisir de vous avoir ici et de vous entraîner! Vous avez fait tellement incroyable pour la première fois! Nous sommes impatients de vous revoir bientôt et de vous faire passer au niveau suivant dans votre tournage», ont écrit Taran Tactical Innovations, les opérateurs de la gamme.

Un autre combattant MMA de haut niveau faisait également partie de la foule de personnes qui ont répondu, la star de l’UFC Jon Jones répondant avec un emoji louant les efforts de Carano.

Le clip vidéo se termine avec Carano qui sourit à la caméra après avoir montré ses talents de tireur d’élite – et pour une fois, elle n’était pas celle sur la ligne de tir.