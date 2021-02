Ex-Real Madrid, le défenseur de Dortmund Christoph Metzelder fait face à un procès pour des images de pornographie juvénile

Christoph Metzelder fait face à un procès pour possession et distribution de pornographie juvénile. TF-Images / Getty Images

L’ancien international allemand et ancien défenseur du Real Madrid Christoph Metzelder sera jugé dans son pays d’origine pour possession et distribution de pornographie juvénile.

Metzelder est accusé par le parquet de 29 chefs d’accusation de tentative de distribution de pornographie juvénile et d’un chef de possession de pornographie juvénile et juvénile.

Un tribunal de Düsseldorf a déclaré que Metzelder avait « nié ces accusations et qu’un procès aura lieu pour déterminer si les allégations sont vraies ou non ».

Metzelder a été officiellement inculpé par les procureurs de Düsseldorf en septembre 2020. Le procès débutera le 29 avril.

Metzelder. 40 ans, a disputé sept saisons au Borussia Dortmund, où il a remporté la Bundesliga en 2002, avant de rejoindre le Real Madrid en 2007.

En Espagne, il a remporté un titre de champion et une Super Coupe d’Espagne au cours de ses trois années au stade Bernabeu, bien que son séjour dans la capitale espagnole ait été gâché par des blessures.

Il poursuit sa carrière avec les clubs allemands Schalke 04 et TuS Haltern. Metzelder a remporté 47 sélections pour l’Allemagne et figuré dans les équipes qui ont terminé deuxième de la Coupe du monde 2002 et de l’Euro 2008, ainsi que troisième de la Coupe du monde 2006.

Metzelder avait travaillé comme expert de la télévision après avoir pris sa retraite du football en 2013.