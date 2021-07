Ex-patron du NYCFC, la légende d’Arsenal remplace Roy Hodgson

Crystal Palace a nommé l’ancien patron du New York City FC Patrick Vieira au poste de manager, a-t-on annoncé dimanche.

Palace recherchait un nouveau manager après le départ de Roy Hodgson à la fin de la saison dernière et semblait prêt à nommer l’ancien patron du Borussia Dortmund Lucien Favre jusqu’à la rupture des pourparlers. Ils ont finalement choisi un autre ancien patron de Nice à Vieira qui a signé pour les trois prochaines saisons.

– Diffusez des jeux et des rediffusions en direct sur ESPN + (États-Unis uniquement)

« Je suis vraiment ravi d’avoir cette opportunité de revenir en Premier League et de gérer ce grand club de football, alors que nous commençons un nouveau chapitre ensemble », a déclaré Vieira au site officiel du club.

« C’est un projet qui m’attire vraiment, ayant beaucoup parlé avec le président et le directeur sportif de leur ambition et de leurs projets pour l’ensemble du club, y compris l’académie.

« Le club a des fondations fantastiques en place après de nombreuses années en Premier League, et j’espère que nous pourrons apporter de nouvelles améliorations et continuer à faire avancer le club.

Patrick Vieira a été nommé nouveau directeur de Crystal Palace. Pascal Guyot/AFP via Getty Images

« Je suis également très heureux de découvrir l’atmosphère que créent les supporters du club à Selhurst Park et à l’extérieur, et je sais à quel point cela peut être important pour l’équipe. »

L’ancien milieu de terrain français Vieira a commencé sa carrière de cadre supérieur en 2016 lorsqu’il a pris ses fonctions au NYCFC et les a menés à leur toute première apparition en séries éliminatoires.

Il est parti en 2018 pour succéder à Nice en remplacement de Favre, mais a été absent en décembre 2020 après une série de cinq défaites toutes compétitions confondues.

En tant que joueur, Vieira a passé 10 saisons et demie en Premier League – neuf avec Arsenal, où il a remporté le titre à trois reprises et la FA Cup quatre fois – et 18 mois à Manchester City, où il a pris sa retraite de Football.

Entre-temps, il a rejoint la Serie A en 2005 pour rejoindre la Juventus et a remporté le Scudetto avant que le club ne soit relégué pour son implication dans le Calciopoli scandale et leur titre leur a été retiré.

Vieira a ensuite rejoint l’Inter Milan et remporté quatre titres consécutifs de Serie A avant de retourner en Angleterre au milieu de la campagne 2009-10 pour signer pour City.

Il a également fait 107 apparitions pour la France, remportant la Coupe du monde en 1998 et le Championnat d’Europe en 2000.