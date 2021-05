Ex On The Beach a été reporté ENCORE alors que les stars attendent le nouvel emplacement de la liste verte

EX On The Beach a de nouveau été reporté alors que ses stars attendent désespérément un nouveau lieu de tournage sur la liste verte du Royaume-Uni.

L’émission de téléréalité de MTV a été gâchée par la pandémie de coronavirus en constante évolution, avec son emplacement précédent la Colombie sur la liste rouge des interdictions.

Les patrons parcourent maintenant le nombre limité de pays autorisés pour trouver un endroit ensoleillé approprié.

Une source nous a dit: «Les stars qui sont inscrites à Ex On The Beach devraient tourner en Colombie en ce moment. Ces retards font du spectacle un énorme casse-tête, mais personne ne peut rien y faire.

«Les patrons de la série essaient maintenant de trouver où ils peuvent filmer la série.

«Il y a une poignée de pays sur la liste verte qui pourraient être parfaits pour filmer Ex On The Beach, donc des arrangements sont en cours. Devoir repousser le spectacle à plusieurs reprises a été difficile pour tout le monde.

«Les gens qui travaillent sur la série et les stars doivent garder leur agenda ouvert et c’est évidemment un énorme cauchemar. Tout le monde espère pouvoir obtenir un emplacement réservé et lancer le tournage. »

À partir de lundi, il n’y aura plus que 12 pays sur la liste verte du Royaume-Uni, dont le Portugal, l’Australie et l’Islande.

Les pays sont considérés à faible risque et la mise en quarantaine n’est pas nécessaire, cependant, un test de coronavirus négatif est nécessaire avant le voyage.

En février, nous avons révélé que l’émission avait été repoussée jusqu’à cet été.

Des initiés ont déclaré au Sun qu’il y avait des points d’interrogation sur la question de savoir si certaines des stars qui s’étaient déjà inscrites pour participer, y compris Jack Fincham et Georgia Steel, seraient en mesure de faire les nouvelles dates.

Et Jack a par la suite quitté pour se concentrer sur sa carrière de boxeur.





Un initié a expliqué: «Ex On The Beach a été repoussé de février à juin en raison de la pandémie.

«C’est l’une des émissions les plus populaires de MTV et ils sont déterminés à aller de l’avant.

« Mais ce changement d’horaire a causé un casse-tête pour les bookers, qui ont travaillé dur pour obtenir des célébrités pour l’émission. »