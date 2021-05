Ex-officiers accusés de l’arrestation d’une femme de 73 ans

FORT COLLINS, Colorado – Deux anciens policiers font face à des accusations criminelles pour la façon dont ils ont géré l’arrestation en juin 2020 d’une femme du Colorado âgée de 73 ans atteinte de démence, ont déclaré mercredi les procureurs.

Les anciens officiers Austin Hopp et Daria Jalali font chacun face à trois chefs d’accusation liés à l’arrestation de Loveland, Colorado, a annoncé la résidente Karen Garner, le procureur de district Gordon McLaughlin lors d’une conférence de presse dans l’après-midi.

« Il est de mon devoir éthique d’appliquer les faits tels qu’ils existent à la loi telle qu’elle est écrite », a déclaré McLaughlin. « Notre décision réfléchie dans cette affaire aujourd’hui est que des accusations criminelles auraient dû et auraient été déposées contre deux anciens policiers de Loveland. »

Hopp fait face à des accusations d’agression au deuxième degré, tentant d’influencer un fonctionnaire et une faute officielle lors de l’arrestation de Karen Garner l’année dernière à Loveland, une ville située à environ 80 kilomètres au nord de Denver. Daria Jalali, qui est arrivée après que Garner ait été menotté, est accusée de ne pas avoir signalé l’usage de la force, de ne pas intervenir et de faute officielle.

«Bien que les agents de la paix soient autorisés à utiliser une force raisonnable pour procéder à une arrestation, l’enquête dans cette affaire a montré qu’Austin Hopp a utilisé une force excessive lors de l’arrestation de Mme Garner, ce qui a entraîné de graves blessures corporelles», a déclaré McLaughlin.

Hopp a également fait « des omissions substantielles » dans son rapport d’arrestation « pour tenter de contrecarrer l’enquête sur sa conduite », a déclaré McLaughlin.

McLaughlin a déclaré que l’enquête a montré que Jalali a été témoin de la force excessive et « n’a pas été à la hauteur de ses devoirs en vertu de la loi et en tant qu’agent de la paix assermenté d’intervenir ou de signaler … cette conduite. »

« Je soutiens pleinement ces accusations », a déclaré le chef de la police de Loveland, Robert Ticer, lors d’une conférence de presse séparée mercredi après-midi. Ticer a déclaré que « les accusations sont valables pour elles-mêmes » et que « les actions et attitudes » des anciens officiers « sont en contraste direct avec la culture que nous nous efforçons de mettre en place ».

« Nous comprenons le désir de responsabilité et de justice et nous le constatons aujourd’hui pour Mme Garner avec les accusations portées », a déclaré Ticer.

Ticer a déclaré qu’il n’était « pas surpris par les accusations », et sa réaction à ces accusations est « une extrême déception en tant que communauté, en tant que service de police et en tant qu’être humain ».

Ticer a déclaré qu’une enquête tierce supervisée par le département des ressources humaines de la ville de Loveland débutera immédiatement et que son département coopérera à l’enquête criminelle.

Ticer a cité trois mesures qu’il a déclaré que le ministère avait prises depuis le dépôt de la plainte:

« Une majorité de nos policiers » ont suivi une formation de sensibilisation à la maladie d’Alzheimer et, à partir du mois prochain, le département mettra en place une formation supplémentaire sur la désescalade, a-t-il déclaré.

Un procureur adjoint de la ville participe à l’examen de tous les cas de recours à la force, à commencer par les cas en 2019 et avec tous les cas futurs de recours à la force, a-t-il ajouté.

«Cette couche supplémentaire de contrôle est importante non seulement pour le ministère, mais aussi pour la communauté, la communauté que nous servons, pour s’assurer que les politiques et les lois sont respectées.

Ticer a déclaré que cet incident ne reflétait pas un problème majeur dans la culture du service de police.

« Nos officiers qui travaillent ici en ce moment sont basés sur l’intégrité, ils ont de l’éthique, ils ont des devoirs, ils travaillent très dur », a-t-il déclaré. « … Ils le font de la bonne façon, les officiers qui sont employés ici aujourd’hui. »

L’avocat de Garner, Sarah Schielke, a déclaré que les accusations portées contre Hopp et Jalali « étaient un début, mais ce n’est pas suffisant.

« Ne vous y trompez pas, la famille Garner ressent un immense soulagement que le bureau du procureur ait accusé certains de ces criminels de crimes réels. »

Schielke a déclaré qu’elle pensait que des accusations auraient dû être déposées contre les autres agents nommés dans le procès fédéral.

« En fin de compte, la décision du bureau de l’AD d’arrêter leurs décisions de mise en accusation après Hopp et Jalali a laissé cette famille avec plus de questions que de réponses et plus d’inquiétude que de soulagement », a déclaré Schielke.

Cet incident ne s’est pas produit dans le vide, a déclaré Schielke, ou les autres agents qui ont été témoins et entendus de l’arrestation seraient intervenus pour fournir à Garner le médecin.

La fille de Garner, Allisa Swartz, a fait le point sur sa mère: « Elle a vraiment peur et est traumatisée », a déclaré Swartz. « Au lieu de nous embrasser parce que nous sommes ses proches, elle nous repousse. Elle a juste peur. »

Comment l’enquête a fonctionné

Les accusations contre Hopp et Jalali ont été déposées à la suite d’une enquête de l’équipe d’intervention en cas d’incident critique lancée par McLaughlin le 19 avril et dirigée par les services de police de Fort Collins.

Les enquêtes du CIRT impliquent généralement un mélange d’agents de différentes agences, mais comme des agents de la police de Loveland et du bureau du shérif du comté de Larimer ont eu des contacts avec Garner lors de son arrestation, il a été décidé que seule la police de Fort Collins mènerait l’enquête.

«La confiance est vitale dans le système de justice pénale», a déclaré le chef de la police de Fort Collins, Jeff Swoboda, lors de la conférence de presse du procureur du district. «Et le cadre du CIRT vise à normaliser les enquêtes là où elles accordent une importance particulière à la responsabilité et à la transparence».

Trois détectives de la police de Fort Collins ont été affectés à plein temps à cette affaire, a déclaré Swoboda, et « n’ont rien négligé ».

Au cours de l’enquête qui a duré un mois, ils ont mené 24 entretiens, examiné et transcrit des heures d’enregistrements vidéo et audio, et présenté lundi à McLaughlin leur dernier rapport d’enquête CIRT de près de 700 pages, a déclaré Swoboda.

«Assurer la confiance du public dans l’application de la loi et le système de justice pénale est essentiel à la sécurité de notre communauté et à notre croyance fondamentale en l’équité», a déclaré McLaughlin.

McLaughlin a déclaré que « l’enquête approfondie » menée par la police de Fort Collins « nous permettra d’avancer dans la poursuite de la justice dans cette affaire pour Karen Garner, pour sa famille et pour la communauté du comté de Larimer ».

« Je crois que cette décision montre clairement à notre communauté que la responsabilité sera assurée par le biais de notre processus indépendant de l’équipe d’intervention en cas d’incident critique, et j’espère qu’aujourd’hui peut être une étape dans l’établissement de la confiance entre la communauté de la justice pénale et la communauté du comté de Larimer », a déclaré McLaughlin.

Pourquoi d’autres agents ne font pas l’objet d’accusations criminelles

Hopp et Jalali n’étaient pas les seuls officiers impliqués dans l’incident. Ils, avec l’ancien agent des services communautaires Tyler Blackett, ont démissionné du ministère le mois dernier.

Les trois anciens officiers et deux officiers toujours avec le département – Sgt. Philip Metzler et le Sgt. Antolina Hill – sont nommés dans une action en justice fédérale déposée le 14 avril par la famille de Garner, alléguant un usage excessif de la force et d’autres violations des droits civils.

Metzler, Hill et Blackett n’ont pas été inculpés à la suite de l’enquête du CIRT.

Metzler a été mis en congé administratif payé, conformément à la politique du département. Hill exerce toujours ses fonctions normales, a déclaré Ticer lors de la conférence de presse du 30 avril.

McLaughlin a déclaré que l’enquête portait sur tous les agents impliqués dans cette affaire et, bien qu’il ait déclaré qu’il y avait des preuves de conduite inquiétante, aucune conduite d’autres agents n’a atteint le niveau des accusations criminelles.

Garner a été arrêtée de force alors qu’elle rentrait chez elle à pied depuis Walmart, où des employés ont déclaré à la police qu’elle avait tenté de partir sans payer pour environ 14 $ d’articles, selon le procès.

Au cours de l’arrestation, les policiers ont luxé l’épaule de Garner, lui ont fracturé le bras et se sont foulés le poignet, selon le procès.

‘Je ne supporterai pas quelqu’un qui regarde de l’autre côté’

McLaughlin a déclaré qu’il avait pris connaissance de cet incident pour la première fois lorsque la plainte fédérale avait été déposée à la mi-avril. Lorsqu’il a visionné les vidéos publiées publiquement dans cette affaire, il a dit qu’il était «immédiatement préoccupé par ce que j’ai vu».

McLaughlin a pris ses fonctions de procureur de district le 12 janvier et ne faisait pas partie du bureau du procureur de district lorsque Garner a été arrêté en juin et lorsque le bureau a abandonné les charges retenues contre elle en août.

McLaughlin a déclaré que quelqu’un du bureau du procureur de district à l’époque avait visionné une vidéo de l’affaire avant de décider de rejeter les accusations contre Garner et que cette personne restait employée par le bureau du procureur de district.

« J’ai dit très clairement à tout le monde dans mon bureau, aux avocats et autres que je ne supporterai pas que quelqu’un regarde de l’autre côté de preuves comme celle-là », a déclaré McLaughlin. « Les attentes de l’année dernière n’étaient pas ma décision. »

