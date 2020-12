Mario Balotelli a rejoint l’équipe italienne de Serie B Monza sur un transfert gratuit.

L’attaquant italien est sans équipe depuis qu’il a quitté Brescia relégué à la fin de la campagne 2019-20.

Ambitious Monza a été promu champion de Serie C la saison dernière et appartient à l’ancien AC Milan et au Premier ministre italien Silvio Berlusconi, qui a signé Balotelli à deux reprises pour le Rossoneri.

Ils occupent la neuvième place de la Serie B et sont dirigés par l’ancien milieu de terrain milanais et entraîneur Cristian Brocchi. Parmi ses coéquipiers à Monza, Balotelli retrouvera Kevin-Prince Boateng et Gabriel Paletta, avec qui il a joué à Milan.

Balotelli a commencé sa carrière à l’Inter Milan, où il a remporté le titre de Serie A trois années de suite ainsi que la Coppa Italia et la Ligue des champions en 2010 dans le cadre du Treble. Il a également remporté le prix Golden Boy du meilleur jeune joueur d’Europe cette année-là.

Cet été-là, il rejoint Manchester City et remporte le titre de FA Cup et de Premier League avant de rejoindre Milan et de revenir en Premier League avec Liverpool.

Après une saison à Anfield, il a de nouveau rejoint Milan en prêt avant de déménager à Nice en 2016. Après un court passage à Marseille, il est rentré en Italie avec le club de Brescia, mais n’a pas pu les empêcher d’être relégué.