Ex-Liverpool, le milieu de terrain du Real Madrid Xabi Alonso entre dans l’histoire à la Real Sociedad B

Xabi Alonso a ramené l’équipe B de la Real Sociedad dans le deuxième niveau du football espagnol pour la première fois en près de 50 ans.

Alonso, 39 ans, a réussi l’exploit en seulement sa deuxième saison à la direction après une carrière riche en histoire qui l’a vu représenter Liverpool, le Real Madrid et le Bayern Munich.

La Real a battu Algeciras 2-1 après la prolongation en séries éliminatoires samedi pour sceller sa place dans la division Segunda l’année prochaine.

Un but contre son camp par Imanol Ugalde avait donné l’avantage à Algésiras, mais un autre but contre son camp à l’autre bout, de Jordi Figueras, a prolongé le match dans 30 minutes supplémentaires.

Jon Karrikaburu a marqué le but de la victoire à la 105e minute pour l’équipe d’Alonso, Algeciras terminant le match avec 10 hommes après un carton rouge tardif pour Fran Serrano.

L’ancien milieu de terrain espagnol a pris le relais La Realde réserve en 2019 après avoir pris un certain temps après sa retraite en tant que joueur en 2017.

La Real a raté sa promotion lors de sa première saison en charge, mais a remporté sa ligue cette saison pour atteindre les séries éliminatoires, où ils ont battu Andorre pour organiser la confrontation de samedi avec Algeciras.

Le travail d’Alonso à Saint-Sébastien, où il a commencé sa carrière de joueur, a suscité l’intérêt d’ailleurs, le Borussia Mönchengladbach lui offrant la chance d’entraîner en Allemagne plus tôt cette année.

Cependant, Alonso a décidé de rester sur place, signant une prolongation de contrat qui le lie à La Real jusqu’en 2022. La saison prochaine verra La Real participe à la deuxième division du football espagnol pour la première fois depuis 1962.

Dans l’état actuel des choses, ils seront la seule équipe de réserve de la ligue après la défaite de Barcelone B face à l’UCAM Murcia lors des éliminatoires de troisième division le week-end dernier, bien que son rival basque Athletic Bilbao B puisse encore les rejoindre dans la division Segunda – ils affronteront Burgos dimanche avec promotion en ligne.

Amorebieta et les vainqueurs de l’UCAM Murcia contre Ibiza seront également promus au deuxième rang la saison prochaine.

En tant que joueur, Alonso a remporté la Ligue des champions avec Liverpool et Madrid, deux championnats d’Europe et une Coupe du monde avec l’Espagne et des titres de Bundesliga à chacune de ses trois saisons avec le Bayern, parmi de nombreux autres trophées.