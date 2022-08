Ex-libris, un charisme évanescent et nucléaire

Mon bien le plus cher quand j’étais enfant était une boîte à ordures. Boîte à ordures était le terme parental pour cela; si j’avais eu le vocabulaire, j’aurais appelé l’objet mon “tombeau aux trésors” ou “coffre aux objets de valeur”. C’était une boîte à cigares en carton contenant des élastiques, un billet de 2 $, des bonbons, une plaque de «vomi de farce» en plastique, etc. Vous avez peut-être eu un récipient similaire quand vous étiez jeune. L’instinct de thésauriser le butin commence jeune.

Étant donné que ma boîte était interdite à d’autres personnes, cela a fourni ma première rencontre avec le concept de propriété privée, ainsi que ma première expérience de curation, si vous pouvez l’appeler ainsi. Les éléments ont été ajoutés et soustraits avec le plus grand soin.

Après avoir appris à lire, j’ai largué la boîte aux ordures pour un plus grand plan de conquête. Dans chacun de mes livres, j’ai collé une carte avec le titre, l’auteur et le propriétaire (moi), puis j’ai ordonné à mes frères de suivre le protocole de la bibliothèque s’ils souhaitaient emprunter un livre. Redoutant les représailles, ils s’exécutèrent. Et ce fut mon premier goût de tyrannie.