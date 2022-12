Ex-fraudeur sur la façon de ne pas se faire prendre dans une escroquerie

Pendant la saison des fêtes, les gens ouvrent souvent leur portefeuille et leur cœur aux autres, mais comme l’a dit un ancien escroc romantique à CTVNews.ca, les fraudeurs le savent et en profiteront.

Le Centre antifraude du Canada a rapporté que les victimes de tous les types d’escroqueries ont renoncé à 379 millions de dollars en 2021, soit 165 millions de dollars de plus que l’année précédente.

Le total était représentatif de l’année entière, mais Christopher Maxwell, un ancien escroc, a déclaré à CTVNews.ca dans une interview mercredi que le moment le plus facile pour profiter de quelqu’un est au cours des dernières semaines de décembre.

“Tout le monde veut être avec quelqu’un pendant les vacances”, a-t-il déclaré.

À travers ses expériences vécues en tant qu’escroc romantique au Nigeria, s’attaquant à des femmes célibataires d’âge moyen, il révèle maintenant les tactiques qu’il a utilisées pour détourner plus de 20 000 $, pour aider les victimes potentielles à éviter des destins similaires.

Maintenant, il est un fraudeur récupéré travaillant avec Social Catfish, une entreprise dédiée à la prévention des escroqueries en ligne grâce à la technologie de recherche inversée, mais Maxwell est entré dans le monde de la fraude pendant l’université, à une époque où beaucoup de ses camarades de classe escroquaient les gens en ligne.

“Ils ont beaucoup d’argent sur le compte bancaire… ils paient des conférences”, a-t-il déclaré. “Je suis fauché, je veux juste des chaussures.”

Après avoir acheté un téléphone Android, Maxwell a tenté d’arnaquer des centaines de femmes via un faux profil sur Instagram.

“Je vais lui dire que je suis fauché, que je suis en déploiement en Iran (ou) en Corée du Sud”, a déclaré Maxwell qu’il écrirait aux femmes en ligne. “Je veux retourner de la Corée du Sud aux États-Unis et j’ai besoin d’argent pour payer ça.”

Pendant la saison des fêtes, dit Maxwell, les gens devraient se méfier des profils en ligne indiquant qu’ils sont en déploiement dans d’autres pays. Il a dit que la personnalité du personnel militaire qui n’a pas les fonds pour rentrer chez lui touche le cœur des gens.

“Je veux voir les enfants, je veux lui faire un gros câlin, je veux voir ses beaux yeux bleus”, a-t-il déclaré.

Maxwell a ciblé une femme plus âgée nommée Lisa, qui venait des États-Unis. Elle avait la soixantaine et se sentait seule. Les deux ont conversé via un faux profil Instagram, et Maxwell a gagné la confiance de Lisa au point où elle lui a donné 20 000 $.

“Elle avait besoin de quelqu’un pour l’aimer”, a déclaré Maxwell. “Elle m’a demandé de prouver que je l’aimais vraiment, alors je lui ai envoyé de la pizza et des fleurs.”

À partir de là, les deux ont commencé une “relation”, mais après que Maxwell ait arnaqué Lisa pour 20 000 $, la femme a commencé à se méfier. Lisa a cessé d’envoyer de l’argent à Maxwell et c’est à ce moment-là qu’il a décidé de dire la vérité.

“Je l’ai appelée et je lui ai dit : ‘Je m’appelle Christopher. Je suis désolé pour ce que je t’ai fait'”, a raconté Maxwell. À sa grande surprise, Lisa n’était pas en colère mais impressionnée par la façon dont il l’avait arnaquée.

“Je vais travailler et je te rembourserai”, lui a dit Maxwell, mais Lisa a dit qu’elle n’accepterait pas l’argent.

“Elle a remarqué que j’étais un peu seul… Je vis dans un monde très mauvais”, a déclaré Maxwell.

Cette interaction a été un tournant pour Maxwell, qui s’est engagé à commencer à aider les gens à éviter les escroqueries et à se protéger en ligne.

“J’ai juste ressenti une conscience vraiment coupable”, a déclaré Maxwell. “Je ne serais pas content si je laissais quelqu’un faire ça à ma mère… Je veux que les gens cessent d’être victimes d’escroqueries.”

Maxwell dit que faire un appel vidéo est un moyen facile de savoir si quelqu’un est bien celui qu’il prétend être. Poser des questions pour faire correspondre des «preuves» concrètes, comme un permis de conduire, est également quelque chose qu’il conseille.

Social Catfish a signalé 15 types d’escroqueries différents à partir des données du Centre antifraude du Canada (CAFC), les fraudes à l’investissement, à la romance et à l’extorsion ayant le montant le plus élevé d’argent perdu.

“Le type d’escroquerie le plus courant signalé au Canada est l’extorsion, qui représente près de 30 % de tous les incidents au cours des cinq dernières années”, explique le site Web Social Catfish. “Alors que les escroqueries amoureuses ne représentent qu’environ 2 % des incidents, elles représentent 20 % de tous les dollars perdus au cours des cinq dernières années, ce qui est le deuxième taux le plus élevé parmi tous les types d’escroqueries.”

PLUS DE CANADIENS SONT SUJETS À DES arnaques EN LIGNE

Selon l’ACCP, les « tendances importantes » de la fraude, des crimes contre l’identité et de la cybercriminalité associée touchent davantage de Canadiens.

“Globalement, les Canadiens se classent parmi les premiers en termes de temps passé en ligne et mettent plus d’informations personnelles en ligne que jamais auparavant”, indique le rapport CAFC 2021.

Social Catfish a décomposé les données du CAFC pour présenter une perte financière moyenne à travers le Canada.

Social Catfish a utilisé les données du rapport annuel du Centre antifraude du Canada pour montrer les endroits les plus et les moins fraudés au Canada. (Données de Social Catfish et du Centre antifraude du Canada/ Natasha O’Neill) Selon le rapport du CAFC, les risques accrus d’escroqueries peuvent être attribués à la pandémie de COVID-19, qui a entraîné une augmentation du temps passé dans les environnements numériques où les Canadiens magasinent, communiquent et travaillent.

Selon le CAFC, les Canadiens jeunes et âgés sont les plus vulnérables aux escroqueries en ligne et sont la cible de fraudeurs.

“Bien que ces groupes adoptent largement les avantages du monde numérique, ils n’ont pas nécessairement une aussi bonne compréhension de l’environnement des menaces”, indique le rapport. “La tendance actuelle souligne la nécessité d’une éducation et d’une sensibilisation supplémentaires concernant la cyber-alphabétisation et l’hygiène.”