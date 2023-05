Ex-femmes et relations passées de Boris Johnson expliquées – de Marina Wheeler à Helen Mcintyre – The Sun

BORIS JOHNSON a fait les gros titres tout au long de sa carrière politique, l’ancien Premier ministre ne manquant pas de polémiques.

L’ancien chef du Parti conservateur a eu une vie amoureuse tout aussi colorée mais, malgré une série de relations dramatiques dans le passé, il semble s’être installé avec sa troisième épouse, Carrie Symonds.

Boris Johnson et sa troisième épouse Carrie Johnson assistent au couronnement du roi Charles III en mai 2023

Qui est la première femme de Boris Johnson ?

Boris Johnson a épousé sa première femme, Allegra Mostyn-Owen, alors qu’ils avaient tous les deux 23 ans.

Le couple s’est rencontré dans les années 1980 pendant leur séjour à l’université.

Allegra a grandi dans le Perthshire, en Écosse, et est la fille de l’écrivain italien Gaia Sevadio et de l’historien de l’art William Mostyn-Owen.

Boris et Allegra ont divorcé après six ans de mariage.

Le couple n’a jamais eu d’enfants et peu de temps après la finalisation de leur divorce, Johnson a épousé sa deuxième épouse Marina Wheeler.

Allegra s’est remariée en 2010 lorsqu’elle s’est mariée avec Abdul Majid.

Qui est la seconde épouse de Boris Johnson ?

Marina Wheeler était la deuxième épouse de Boris et est la mère de quatre de ses enfants.

Elle aurait été enceinte de leur enfant aîné Lara lorsque le couple s’est marié le 8 mai 1993.

Marina est la fille aînée du correspondant de la BBC Sir Charles Wheeler et de son épouse Dip Singh.

L’avocat de haut vol est spécialisé dans les droits de l’homme au sein du droit public.

Elle a étudié à l’École européenne de Bruxelles et a fréquenté le Fitzwilliam College de Cambridge et a rencontré Johnson à l’école.

Son mariage avec Boris a été secoué par son infidélité et en 2018 ils ont annoncé leur séparation.

Avec qui Boris Johnson a-t-il eu une liaison de quatre ans ?

Boris a eu plusieurs affaires pendant son mariage avec Marina, dont beaucoup ont attiré l’attention des médias.

Il a eu une romance de quatre ans avec l’écrivain de société Petronella Wyatt, qu’il a secrètement amoureuse alors qu’il était rédacteur en chef de The Spectator et qu’elle était l’une de ses chroniqueuses.

Boris a été contraint de démissionner en tant que ministre des Arts de l’ombre et vice-président du parti lorsque l’affaire est devenue publique en 2004, et a été réprimandé par le chef conservateur de l’époque, Michael Howard, pour ne pas avoir dit la vérité sur son indiscrétion.

Marina a jeté Boris hors de leur maison à cause de l’épreuve, mais l’a finalement repris.

Petronella a déclaré plus tard qu’elle avait avorté et avait fait une fausse couche au cours de l’affaire.

Quelles autres affaires a-t-il eues ?

Selon certaines rumeurs, Boris aurait eu une liaison avec la journaliste du Times Educational Supplement, Anna Fazackerly, en même temps que son aventure avec Petronella, mais cela n’a pas été confirmé.

Cependant, Boris a de nouveau été expulsé de chez Marina en raison de sa liaison avec la consultante artistique Helen Macintyre en 2009.

Marina a repris Boris pour la deuxième fois et en 2013, à la suite d’une bataille judiciaire, il a été révélé que Boris avait engendré un enfant lors de l’aventure avec Helen.

La fille, nommée Stéphanie, n’aurait aucun contact avec Boris.

La liaison de Boris Johnson avec Carrie Symonds a-t-elle mis fin à son deuxième mariage ?

Le mariage de Johnson avec Marina a pris fin après que sa liaison avec le gourou conservateur des relations publiques Carrie Johnson, puis Carrie Symonds, a été révélée.

Le duo a été photographié en train de profiter d’un dîner romantique le jour de la Saint-Valentin et on prétend que Marina a découvert l’affaire avant qu’elle ne fasse la une des journaux grâce à des messages qu’elle a trouvés sur le portable de son mari d’alors.

L’affaire a conduit la fille aînée de Boris et Marina, Lara, à qualifier son père de « b *****d égoïste ».

Marina et Boris ont finalisé leur divorce en mai 2020, sa tromperie étant citée comme raison.

Quand Boris Johnson a-t-il épousé Carrie Symonds ?

Boris et Carrie se sont mariés le samedi 29 mai 2021 devant seulement 30 invités.

Le mariage, qui devait initialement avoir lieu à l’été 2022 mais a été avancé d’un an, a eu lieu en secret à la cathédrale de Westminster.

Combien d’enfants a Boris Johnson ?

En mai 2023, l’épouse de Boris, maintenant Carrie Johnson, a annoncé qu’elle attendait son huitième enfant.

Le couple partage son fils Wilf, né en 2020, et sa fille Romy, née en décembre 2021.

Annonçant la nouvelle sur son Instagram, Carrie a écrit : « Un nouveau membre de l’équipe arrive dans quelques semaines.

« Wilf est [very] excité à l’idée d’être à nouveau un grand frère et en a parlé sans arrêt. Ne pense pas que Romy ait la moindre idée de ce qui s’en vient… Elle le saura bientôt ! »

Avant d’accueillir Wilf et Romy avec Carrie, Boris a eu quatre enfants (Lara, Theodore, Milo et Cassia) avec son ex-femme, Marina Wheeler, et en 2009, il a accueilli sa fille, Stephanie, avec qui il n’aurait apparemment aucun contact, avec Hélène Macintyre.