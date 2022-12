Ex-entraîneur de Harvard, papa acquitté dans une affaire de corruption d’admission

BOSTON (AP) – Un ancien entraîneur d’escrime de Harvard a été acquitté mercredi des accusations d’avoir accepté plus de 1,5 million de dollars de pots-de-vin en échange de la désignation des deux fils d’un riche homme d’affaires comme recrues pour aider à garantir leur admission à l’université d’élite.

Les jurés ont déclaré Peter Brand non coupable d’accusations de complot et de corruption plus de trois ans après qu’un journal a rapporté que Brand avait vendu sa maison délabrée à un prix gonflé à l’homme d’affaires Jie “Jack” Zhao. Zhao, de Potomac, Maryland, qui a également été acquitté des mêmes accusations.

L’affaire fait suite au vaste scandale de corruption dans les admissions à l’université qui a abouti à la condamnation de dizaines d’entraîneurs sportifs, de riches hommes d’affaires, d’actrices de télévision et d’autres parents influents. Bien que les allégations soient similaires, l’affaire Brand était distincte de ces soi-disant poursuites “Operation Varsity Blues”, qui ont révélé un stratagème dirigé par un consultant en admissions corrompu pour faire entrer des enfants dans des écoles d’élite avec des résultats de test truqués et de fausses références sportives.

Contrairement à de nombreux parents accusés dans le scandale de la corruption dans les admissions à l’université, les procureurs n’ont pas allégué que les références sportives des garçons de Zhao avaient été fabriquées ou forgées de toutes pièces. Et les procureurs ont déclaré que les adolescents auraient pu entrer à Harvard par leurs propres mérites. Mais les procureurs ont fait valoir que Zhao n’était pas disposé à prendre ce risque.

Les avocats de la défense n’ont pas nié que Zhao avait payé trop d’argent pour la maison de Brand ou l’avait aidé financièrement d’une autre manière, mais ils ont dit que cela n’avait rien à voir avec l’entrée des fils de Zhao à l’école. Ils ont fait valoir que Zhao avait acheté la maison en tant qu’investissement et que les paiements étaient des prêts pour aider un bon ami dans le besoin, qui ont été remboursés lorsque l’entraîneur a hérité de l’argent de sa défunte mère.

Les avocats de la défense ont déclaré que les garçons de Zhao étaient des étudiants et des athlètes exceptionnels – tous deux classés parmi les 20 meilleurs au niveau national en tant qu’escrimeurs au lycée – qui n’avaient besoin d’aucune aide pour entrer à Harvard et excellaient lorsqu’ils y sont arrivés.

Dans sa plaidoirie finale, l’avocat de Brand l’a qualifié de “crime présumé à la recherche d’une victime”, affirmant que les procureurs n’avaient fourni aucune preuve que les adolescents avaient pris des créneaux pour des recrues plus qualifiées. L’avocat Douglas Brooks a déclaré que si Zhao avait voulu soudoyer Brand, il aurait pu le faire avec un sac d’argent. Au lieu de cela, Zhao a acheté la maison en son propre nom et a payé les factures de Brand avec ses propres chèques.

“La théorie de la corruption du gouvernement n’a aucun sens”, a déclaré Brooks. « Il y a des empreintes digitales partout. C’est exactement le contraire d’essayer de tout couvrir.

Les procureurs ont allégué que Brand avait commencé à accepter des pots-de-vin de Zhao au milieu de difficultés financières personnelles. En échange, Brand a accepté de recruter les fils de Zhao dans l’équipe d’escrime pour leur donner un coup de pouce dans le processus d’admission acharné, ont déclaré les procureurs.

« Ses garçons n’ont pas besoin d’être de grands escrimeurs. Tout ce dont j’ai besoin, c’est d’une bonne incitation à les recruter », a écrit Brand dans un message de 2012 à un autre homme qui a été montré aux jurés. Dans un autre message, Brand a écrit que le fils aîné de Zhao serait sa “recrue n°1” tant que “mon avenir” serait “assuré”.

L’enquête des autorités fédérales sur le stratagème présumé a été déclenchée par un article du Boston Globe de 2019 qui a révélé que Zhao avait amené la maison de trois chambres de Brand à Needham, Massachusetts, pour près d’un million de dollars – près du double de la valeur estimée de la maison à l’époque – avant le fils cadet de Zhao a été admis à Harvard et a rejoint l’équipe de Brand. La vente était si bizarre que l’évaluateur de la ville a écrit dans ses notes à l’époque : « N’A PAS DE SENS. Zhao n’a jamais vécu dans la maison et l’a vendue pour une forte perte 17 mois plus tard.

Brand a utilisé l’argent de cette vente pour acheter un condo de 1,3 million de dollars à Cambridge et Zhao a payé plus de 150 000 dollars à un entrepreneur haut de gamme engagé par Brand pour le rénover, selon les procureurs. Zhao, le PDG d’une entreprise de télécommunications, a effectué une multitude d’autres paiements pour que Brand l’aide à couvrir les factures, les frais de scolarité de son fils et d’autres dépenses, ont affirmé les procureurs.

“Zhao ne voulait pas laisser au hasard l’admission de ses fils”, a déclaré l’assistante du procureur américain Mackenzie Queenin aux jurés dans sa plaidoirie finale. “Il voulait graisser les patins.”

