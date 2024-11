Ex-directeur général de la NFL : le discours de Davante Adams aux Jets est « un triste commentaire sur l’équipe » | Actualités, scores, faits saillants, statistiques et rumeurs

Davante Adams est un receveur vétéran qui a vu une opportunité de fournir un certain leadership à sa nouvelle équipe après une défaite lors de la semaine 7 contre les Steelers de Pittsburgh, mais certains dans la ligue pensent que cela en dit plus sur les Jets de New York qu’autre chose.

Selon Cimini, « Adams a ressenti un » manque d’énergie et d’urgence « alarmant sur le terrain de Pittsburgh et s’est senti obligé d’y remédier immédiatement après le match, même s’il ne faisait partie de l’équipe que depuis quelques jours. »

Ce manque apparent d’urgence de la part des Jets fait écho aux commentaires du directeur général, et les résultats n’ont pas changé lors du match suivant. Les New England Patriots ont surpris Rodgers and Co. avec une victoire de 25-22, ce qui a ramené le record de New York à 2-6.