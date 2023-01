Ex-Chelsea, la star de la Juventus Gianluca Vialli décède à 58 ans

Gianluca Vialli est décédé après une longue bataille contre le cancer. Photo de Chris Ricco – UEFA/UEFA via Getty Images

L’ancienne star de Chelsea et de la Juventus, Gianluca Vialli, est décédée à l’âge de 58 ans après une longue bataille contre le cancer.

Vialli a reçu un diagnostic de cancer du pancréas pour la première fois en 2017 et pour la deuxième fois en 2021.

Une déclaration de sa famille vendredi disait: “Entouré de sa famille, il est décédé la nuit dernière après cinq ans de maladie face au courage et à la dignité.

“Nous remercions les nombreuses personnes qui l’ont soutenu au fil des ans avec leur affection. Le souvenir de lui et son exemple vivront à jamais dans nos cœurs.”

Vialli faisait partie de l’équipe d’entraîneurs qui a mené l’Italie au succès de l’Euro 2020, mais a quitté son poste avec l’équipe nationale en décembre afin de subir davantage de traitements.

“Je sais que je ne mourrai probablement pas de vieillesse, j’espère vivre le plus longtemps possible, mais je me sens beaucoup plus fragile qu’avant”, avait déclaré Vialli dans un documentaire Netflix diffusé en mars 2022.

Il a décrit le cancer comme “un compagnon de voyage” qui, espérait-il, finirait par le laisser en paix, après avoir testé son courage.

“La maladie peut en apprendre beaucoup sur qui vous êtes et peut vous pousser à aller au-delà de la façon superficielle dont nous vivons”, a-t-il déclaré.

Suite à la nouvelle de vendredi, le président de la Fédération italienne de football, Gabriele Gravina, a déclaré : “Gianluca était une personne merveilleuse et laisse un vide incombable, dans l’équipe nationale et chez tous ceux qui ont apprécié ses qualités humaines extraordinaires.”

Vialli est apparu pour la première fois en tant que jeune joueur avec son équipe locale Cremonese dans les troisième et deuxième niveaux italiens.

Il a déménagé à la Sampdoria en 1984 et a aidé le club à vivre la période la plus réussie de son histoire, remportant la Coupe d’Italie à trois reprises. Vialli a marqué deux fois alors que la Sampdoria battait Anderlecht 2-0 en 1990 pour remporter la Coupe des vainqueurs de coupe européenne.

Il a également joué un rôle majeur lorsque la Sampdoria a remporté le titre de champion de Serie A en 1991 pour la première et unique fois, marquant 19 buts.

Vialli a quitté le club de Gênes à l’été 1992 pour rejoindre la Juventus, où après un début lent, il a retrouvé sa touche de buteur et a aidé les géants turinois à remporter la ligue italienne en 1995 et la Ligue des champions la saison suivante.

Il a rejoint Chelsea sur un transfert gratuit en 1996 et est devenu manager des joueurs deux ans plus tard lorsque le Néerlandais Ruud Gullit a été limogé.

Sous Vialli, Chelsea a remporté la Coupe de la Ligue et la Coupe des vainqueurs de coupe en 1998 et la FA Cup deux ans plus tard avant d’être lui aussi renvoyé.

Vous manquerez à tant de personnes. Une légende pour nous et pour tout le football. Repose en paix, Gianluca Vialli. 💙 pic.twitter.com/mNJPDkCSYO – FC Chelsea (@ChelseaFC) 6 janvier 2023

Son dernier rôle de direction était en charge de Watford dans le deuxième niveau anglais en 2001-2002.

En octobre 2019, Vialli a été nommé nouveau chef de la délégation italienne, ce qui signifie qu’il a retrouvé l’entraîneur-chef Roberto Mancini, un ami de toujours et partenaire de frappe lorsqu’ils jouaient tous les deux pour la Sampdoria, où ils étaient connus comme “les jumeaux des buts”.

Mancini et Vialli ont mené les Italiens à l’Euro 2020, soulevant le trophée au stade de Wembley. Leur équipe de Sampdoria avait perdu la finale de la Coupe d’Europe contre Barcelone au même endroit 29 ans plus tôt.

Le couple a célébré avec une étreinte en larmes qui “était plus belle que les câlins que nous avions l’habitude de nous donner quand je lui ai passé le ballon et qu’il a marqué des buts”, a déclaré Vialli dans une interview télévisée avec la RAI italienne en novembre.

Vialli laisse une femme et deux filles.

Les informations de Reuters ont contribué à ce rapport.