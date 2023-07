Ex-Barcelone, la star d’Arsenal Cesc Fabregas prend sa retraite à 36 ans

L’ancien milieu de terrain de Barcelone et d’Arsenal Cesc Fabregas a annoncé sa retraite du football professionnel à l’âge de 36 ans.

Fabregas met fin à une carrière de 20 ans qui l’a vu remporter une multitude de trophées majeurs lors de séjours à Barcelone, Arsenal, Chelsea, ainsi qu’avec l’Espagne.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

« C’est avec une grande tristesse que le moment est venu pour moi de raccrocher mes bottes de joueur », a déclaré Fabregas samedi dans un déclaration publiée sur Twitter.

« Dès mes premiers jours au Barca, Arsenal, Barca encore, Chelsea, Monaco et Côme, je les chérirai tous. De la levée de la Coupe du monde, de l’Euro, à tout gagner en Angleterre et en Espagne et presque tous les trophées européens, il a été un voyage que je n’oublierai jamais. »

Fabregas a passé une grande partie de sa carrière de jeune au Barca avant de passer à Arsenal, où il a fait ses débuts seniors et est devenu une icône du club en faisant 303 apparitions entre 2003 et 2011.

Le milieu de terrain est ensuite retourné au Barça pour rejoindre le groupe de joueurs qu’il avait quitté au niveau des jeunes, dont Lionel Messi et Gerrard Pique, et a aidé le club à remporter la Liga en 2013 ainsi que deux Coupes d’Espagne.

Pendant ce temps, Fabregas a excellé au niveau international avec l’Espagne, dans laquelle il a remporté 110 sélections et a été un élément clé de l’équipe qui a remporté deux remarquables titres européens de part et d’autre de leur victoire à la Coupe du monde 2010.

En 2015, Fabregas a déménagé à Chelsea où il a passé cinq ans, remportant deux fois la Premier League, ainsi que la FA Cup et la Ligue Europa.

Il a quitté Stamford Bridge en 2019 et a depuis connu des passages à l’AS Monaco et à Côme en Serie B.

« Ce n’est pas que de la tristesse car je vais maintenant franchir la ligne blanche et commencer à entraîner les B et Primavera [youth] équipes de Côme 1907. Un club et un projet dont je ne pourrais pas être plus enthousiasmé », a-t-il ajouté.

« Cette charmante équipe de football a conquis mon cœur dès la première minute et est venue à moi au moment idéal de ma carrière. Je vais la saisir à deux mains.

« Donc, après 20 années incroyables pleines de sacrifices, de dévouement et de joie, il est temps de dire merci et au revoir au beau jeu. »

Les informations de Reuters ont contribué à ce rapport.