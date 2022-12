Ex-Arsenal, l’ailier barcelonais Overmars subit un “léger accident vasculaire cérébral”

Marc Overmars a remporté le doublé Premier League et FA Cup avec Arsenal en 1997-98. ANP Sport via Getty Images

L’ancien international néerlandais Marc Overmars a été admis à l’hôpital après avoir été victime d’un “accident vasculaire cérébral léger”, a annoncé vendredi le club belge du Royal Antwerp.

Le joueur de 49 ans est directeur du football au sommet d’Anvers depuis mars.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

“Marc Overmars, directeur des affaires du football au RAFC, est tombé malade la nuit dernière et a été admis à l’hôpital pour un léger accident vasculaire cérébral”, a indiqué le club dans un communiqué.

“Marc va bien entre-temps, mais devra se calmer pendant un certain temps. Marc et sa famille se concentrent sur son rétablissement et ne souhaitent pas commenter davantage.”

L’ancien ailier d’Arsenal et de Barcelone, Overmars, a joué pour l’Ajax Amsterdam de 1992 à 1997 et est devenu directeur du football du club néerlandais en 2012.

Il a démissionné de son poste à l’Ajax en février, après avoir reconnu un comportement “inacceptable” après avoir envoyé des messages inappropriés à plusieurs collègues féminines.