Ewing s’inspire de Harman pour ouvrir une grande avance à l’Open féminin

L’Américaine Ally Ewing a admis qu’elle avait été inspirée par le triomphe de Brian Harman à l’Open alors qu’elle reflétait ses progrès vers un premier titre majeur à l’Open féminin.

Ewing, qui détenait une avance d’un coup après une ouverture 68 complétée tard jeudi, était parmi les premiers partants vendredi et a pris d’assaut le terrain avec un birdie au troisième et quatre d’affilée à partir du sixième pour être sorti en 30 La joueuse de 30 ans du Mississippi a également décroché d’autres coups les 11 et 16 avant de lâcher son seul coup de la journée le dernier pour compléter un superbe 66 à Walton Heath.

À 10 sous la normale, Ewing avait une avance de cinq coups sur sa compatriote Andrea Lee, la favorite locale Charley Hull et la Japonaise Minami Katsu, avec les Sud-Coréennes Kim Hyo-Joo, Lilia Vu, Alison Lee et Gaby López toutes à quatre sous.

Les similitudes avec la victoire de Harman au Royal Liverpool étaient difficiles à ignorer, Harman menant par cinq à mi-chemin sur 10 sous, conservant son avantage après le troisième tour et gagnant finalement par six. Ewing a également révélé qu’elle partageait la passion très médiatisée de Harman pour la chasse, ainsi qu’un surnom pour leurs différentes équipes universitaires.

« C’est un bouledogue, mais c’est un bouledogue de Géorgie », a déclaré Ewing. « Je suis un bouledogue de l’État du Mississippi. Je suppose que nous avons cela en commun. Mais ouais, c’est plutôt cool, mec du sud, je suis du sud, juste une petite fille du Mississippi. C’est inspirant, ce qu’il a fait.

« En fait, je chasse un peu. Je sais que cela ne sera probablement pas bien interprété par les médias, mais je le sais, oui. Pour la plupart ma famille, mon mari et moi, on chasse surtout le cerf, donc la venaison.

Interrogé sur ce que cela signifierait de remporter un premier titre majeur ce week-end, Ewing a ajouté: «Ce serait énorme. C’est quelque chose que j’ai évidemment encerclé comme quelque chose que je veux accomplir dans ma carrière. J’ai eu des chances de le faire, j’ai été dans le dernier groupe, donc pour moi, il s’agira simplement de s’appuyer un peu sur cela ainsi que de s’appuyer sur la confiance que j’ai dans mon jeu en ce moment.

Hull a suivi une ouverture de 71 avec quatre birdies dans un deuxième tour sans faille de 68 alors qu’elle surmontait les conditions changeantes pour les partants de l’après-midi. « C’était assez difficile aujourd’hui », a déclaré Hull. « C’était un peu venteux, un peu pluvieux, nous avons eu un peu des quatre saisons là-bas.

« Mais je suis assez content et c’était bien de finir avec quelques oiselets. C’était assez difficile de le frapper près des quilles parce qu’il y avait du vent et je fais un peu match nul à la minute. »