Ewen Ferguson récolte les fruits d’un bon départ au premier tour après avoir fait vœu de silence à l’Open de France | Actualités golfiques

Ewen Ferguson, en Écosse, est à deux coups de tête après le tour d’ouverture de l’Open de France

L’Écossais Ewen Ferguson a récolté les fruits de son vœu de silence en réalisant un excellent départ au Cazoo Open de France au Golf National.

Ferguson a réussi un aigle, quatre birdies et un bogey solitaire lors d’un premier 66 sur le site de la Ryder Cup 2018 pour se situer à deux coups de l’avance détenue par le Sud-Coréen Tom Kim, avec le duo anglais composé de Matthew Southgate et Richard Mansell faisant partie d’un quatre- à égalité au deuxième rang avec six sous.

« J’ai dit à mon cadet avant de sortir : ‘Je dois me taire aujourd’hui’ parce que si tu commences à gémir, tu ne t’arrêteras jamais », Ferguson, qui a surmonté la pluie et le vent qui ont rendu le score plus difficile pour les premiers partants, dit.

« C’était si grave ce matin et je sais comment je suis, alors j’ai juste fait de mon mieux pour le fermer et le broyer autant que possible.

« J’ai commis un bogey de 18 (son neuvième) pour revenir au niveau normal, mais en fait, j’étais d’accord avec ça parce que c’est un trou difficile et beaucoup d’autres personnes faisaient des bogeys.

« J’ai raté quelques occasions sur un et deux, mes 10e et 11e, et j’ai presque lancé un estrop, mais j’ai contribué au troisième pour l’aigle, ce qui était bien et m’a donné un peu de peps dans ma démarche dont j’avais besoin et m’a vraiment choisi. en haut.

« Moi et Richard Mansell avons dîné hier soir et j’ai vu qu’il a bien joué aujourd’hui et nous disions en fait qu’il faisait partie des trois meilleurs parcours du Tour.

« C’est un test vraiment difficile et il faut atteindre les fairways et les greens pour lesquels je suis généralement assez bon, comme le montre mon score aujourd’hui. »

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas voir ceci Options de confidentialité

Kim faisait également partie de la vague matinale et a défié les conditions pour réaliser un 64 sans faute, le numéro 18 mondial couvrant les neuf derniers en 34 avant de rentrer chez lui avec six birdies en l’espace de sept trous.

Le joueur de 21 ans, qui a admis qu’il utilise cette semaine en partie pour se préparer aux Jeux Olympiques de l’année prochaine au même endroit, a déclaré : « Je ne m’attendais vraiment à rien.

« Cela a été très dur aujourd’hui avec la pluie. Je savais que je jouais bien et j’ai juste essayé de jouer le tour aussi sans stress que possible.

« J’ai très bien frappé, je me suis bien positionné dès le départ et je me sens définitivement bien pour les trois prochains jours. »

L’Écossais Robert MacIntyre, qui est le seul membre de l’équipe européenne de Ryder Cup à concourir cette semaine, était à trois sous le par après six trous, mais a finalement dû se contenter d’un niveau par 71.

Qui remportera la Solheim Cup 2023 ? Regardez exclusivement en direct en septembre sur Sky Sports ! La couverture en direct de la cérémonie d’ouverture commence à 17 heures le jeudi 21 septembre, avec la représentation de la journée d’ouverture en direct le vendredi à partir de 6h30. Diffusez la Solheim Cup et plus encore avec MAINTENANT.

La couverture en direct de la journée d’ouverture de la Ryder Cup commence le vendredi 29 septembre à partir de 6 heures du matin sur Sky Sports Golf, tandis que la programmation en direct commence le lundi 25 septembre. Diffusez le PGA Tour, le DP Tour, la Ryder Cup et bien plus encore avec MAINTENANT.