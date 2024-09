Ewan McGregor revient sur « Star Wars », « Trainspotting » et « Big Fish »

Les rôles joués par Ewan McGregor l’ont emmené loin : dans une galaxie lointaine, très lointaine (trois préquelles de « Star Wars » et leur suite sur petit écran, « Obi-Wan Kenobi ») ; dans la Russie post-révolutionnaire bolchevique (« Un gentleman à Moscou ») ; et même au fond des pires toilettes d’Écosse (« Trainspotting », la deuxième de quatre collaborations avec le cinéaste Danny Boyle).

Mais en dehors de quelques avant-premières de films et d’une visite au Dolby Theatre (anciennement Kodak) qui s’est terminée avec sa réplique de Porsche 550 Spider en panne devant le parking (« Superman est venu, puis Spider-Man et puis Marilyn Monroe — c’était tout un gratin autour d’une réplique cassée de la voiture de James Dean »), la première fois que McGregor fera un voyage dédié au Hollywood Walk of Fame sera pour recevoir sa propre étoile, jeudi. Tout comme le prix pour l’ensemble de sa carrière qu’il a reçu (à 41 ans, rien de moins) du Festival international du film de San Sebastián en 2012, il dit que c’est un honneur pour lequel il est reconnaissant, mais c’est à ses présentateurs de déterminer s’il l’a mérité.

« Si quelqu’un vous donne un prix pour quoi que ce soit, vous en êtes plutôt fier », dit McGregor Variété« Tu es toujours contente qu’on pense à toi. Mais je ne sais pas ce que j’en pense… je suis évidemment très contente, honorée et reconnaissante, et un peu gênée aussi. »

Au vu de son CV, qui comprend, en plus des films cités ci-dessus, Velvet Goldmine, Moulin Rouge !, Black Hawk Down et Big Fish, ainsi que des projets télévisés comme Fargo et Halston, l’acteur n’a guère de raisons d’être gêné. Dès ses premiers jours en tant que machiniste au Perth Repertory Theatre en Écosse, McGregor se souvient avoir déclaré ses ambitions de carrière très tôt, voire très humblement. « J’observais les acteurs et j’ai appris d’eux. L’un d’eux était posté pour une publicité ou quelque chose comme ça, et j’avais 16 ans, et je me suis dit : « Oh, je ne ferais jamais ça, je veux seulement faire un travail important » », se souvient-il.

« Quelle arrogance ! », reconnaît-il en riant. « Mais je le pensais, à ma façon maladroite. Et quand je dis que j’ai réalisé mes rêves, je pense que j’ai fait un travail qui a été important pour les gens qui l’ont regardé. »

« Trainspotting »

Sa collaboration avec Boyle, qui a engagé McGregor pour son premier film en tant que réalisateur, « Shallow Grave », s’est avérée formatrice. « Il savait comment diriger pour encourager et diffuser du bon travail. Je repense toujours à sa façon de mettre la barre très haut. » Si cela, sa suite, « Trainspotting », et leur troisième collaboration en autant d’années, « Une vie moins ordinaire », lui ont offert des défis créatifs enrichissants, le fait d’être choisi pour le préquel très attendu de George Lucas, « Star Wars : Episode I – La Menace fantôme », s’est avéré plus difficile, même s’il l’a catapulté vers un nouveau niveau de succès commercial.

« C’est toujours la même responsabilité, d’être crédible dans ce personnage, dans cette histoire », dit-il. « Dans le monde de Star Wars, c’était au tout début [with] « La technologie et l’écran vert n’aident pas l’acteur. Ce n’est pas utile. »

Hayden Christensen, qui a joué le jeune Padawan Anakin Skywalker dans L’Attaque des clones et La Revanche des Sith avant d’endosser le rôle du méchant alter ego Dark Vador dans Obi-Wan Kenobi, se souvient que McGregor lui a servi de mentor non seulement dans l’apprentissage de la Force, mais aussi dans les nouvelles méthodes de jeu sur écran vert. « J’ai rencontré Ewan pour la première fois en Australie », raconte Christensen. « Je me souviens être entré dans la salle de coiffure et de maquillage, et il s’est approché de moi et m’a fait un gros câlin. J’ai tout de suite su que j’étais devant un ami. »

« Il m’a vraiment pris sous son aile », ajoute Christensen. « Il est facile de se laisser prendre par les détails techniques de la réalisation de ces films. Mais il a toujours ramené l’aspect émotionnel de ce que nous faisions. »

« Star Wars, épisode II : L’Attaque des clones »

L’amour de McGregor pour la franchise l’a poussé à se plonger dans l’univers cinématographique de Lucas, mais il l’a également forcé à compartimenter ce fandom en l’explorant de l’intérieur. « Mon frère et moi avons regardé les premiers films Star Wars un million de fois, comme la plupart des gens de mon âge. Ils étaient si importants pour nous », se souvient-il. « J’ai donc dû faire une pause dans ma tête pour pouvoir faire face à l’ampleur de tout cela et me concentrer sur le sujet. » Incarner une version plus jeune d’Obi-Wan Kenobi interprété par Alec Guiness lui a donné l’occasion de faire des recherches sur la filmographie de son prédécesseur et lui a finalement donné une référence à atteindre puisqu’il a repris ce rôle à plusieurs reprises.

« J’ai adoré, plus que tout, découvrir le travail d’Alec Guinness parce que je l’incarnais quand il était jeune », dit-il. « Même maintenant, avec la série, c’est mon défi personnel : si une prise lui ressemble un peu, je suis heureux. » McGregor ajoute que même après 25 ans, il ne se lasse pas de jouer ce rôle. « J’espère vraiment que nous aurons l’occasion d’en faire un autre », dit-il. « Entre le moment où nous avons terminé la série et le moment où Alec Guinness apparaît à l’écran avec Luke Skywalker, je pense qu’il y a encore quelques histoires à raconter. » Christensen, qui remettra à McGregor son étoile sur le Walk of Fame, partage son enthousiasme pour d’autres prises d’Obi-Wan Kenobi, surtout si cela permet d’avoir une autre place au premier rang pour le regarder dans le rôle.

« Si cela signifie que je pourrai faire plus avec Ewan, alors ce sera une évidence, mais j’espère vraiment qu’il continuera à jouer ce personnage », déclare Christensen. « En tant que fan, c’est tellement excitant de le voir jouer Obi-Wan, il est tellement doué dans ce domaine. »

« Moulin Rouge ! »

Bien qu’il ait joué Obi-Wan Kenobi assez longtemps pour être au moins aussi synonyme du personnage que Guinness (du moins pour les générations qui ont grandi avec la trilogie préquelle), McGregor a réussi à travailler avec une ribambelle de réalisateurs au cours de sa carrière – parmi lesquels Peter Greenaway, Todd Haynes, Baz Luhrmann, Ridley Scott, Roman Polanski et Ron Howard – dont les collaborations individuelles mériteraient le genre de canonisation pour un autre acteur qu’il reçoit avec cet honneur. Il dit que s’adapter à leurs différents styles de leadership s’est parfois avéré difficile ; McGregor se souvient notamment d’avoir reçu des commentaires pointus de Woody Allen sur le tournage de « Cassandra’s Dream ».

« Un jour, il s’est approché de moi et m’a dit : « J’entends tous les sièges du cinéma claquer », comme si j’ennuyais tout le monde à mourir et que tout le monde partait », se souvient McGregor. « Je lui ai répondu : « Oh, merci, Woody. » Donc, dès que nous nous sommes vus, Colin Farrell et moi avons commencé à répéter nos dialogues parce qu’il y avait d’énormes scènes très longues, et il n’aime pas faire ou ne fait pas souvent de répétitions – ce qui est merveilleux à faire en tant qu’acteur parce que c’est un peu comme être sur scène, mais il faut être à la page. »

Il a indiqué avoir noué des relations privilégiées avec d’autres réalisateurs, notamment Mike Mills, le réalisateur de « Beginners », qui est l’un des collègues qui présenteront également la star de McGregor. « Mike était brillant, en termes d’appréciation du jeu d’acteur et de conviction qu’il fallait y consacrer du temps et de l’attention sur le plateau », dit-il. « Il a trouvé le juste équilibre, où l’on a l’impression que la performance est primordiale et que la photographie et tout le reste y contribuent. » Entre-temps, après « Big Fish », il espérait trouver un autre réalisateur avec qui il pourrait entretenir le type de relation qu’il avait avec Boyle. « J’avais de grands espoirs d’être le nouveau Johnny Depp de Tim Burton », confesse-t-il. « Mais bien sûr, Johnny Depp reste le Johnny Depp de Tim Burton, donc je n’ai pas eu ma chance. »

McGregor dit avoir eu la chance à chaque fois que ces réalisateurs lui ont proposé une opportunité. En fait, le fait de tendre la main en premier ne lui a pas été bénéfique par le passé : « La seule fois où j’ai contacté un réalisateur, c’était Jonathan Glazer, après avoir vu Under the Skin », révèle-t-il. « Je ne l’ai jamais rencontré et je ne le connais pas, mais j’ai écrit une lettre à mon agent disant : « Je veux juste travailler avec toi. » Je n’ai jamais eu de ses nouvelles ! »

Après des décennies de formation sur le plateau auprès de réalisateurs de renom, McGregor a réalisé son premier film, « American Pastoral », en 2016. Bien qu’il dise avoir adoré l’expérience, il admet ne pas savoir quand il recommencera. « Je ne me suis jamais senti aussi vivant, effrayé et responsable », dit-il. « En tant qu’acteur et réalisateur, j’ai dû être traité comme un adulte. J’ai fait le film que je voulais faire et j’en étais très fier. Mais quand il est sorti et qu’il ne s’est rien passé, ça m’a un peu brisé. »

L’une des raisons pour lesquelles il le fait, dit-il, est la possibilité d’offrir une vitrine à sa partenaire dans « Fargo », « Birds of Prey » et « Un gentleman à Moscou » (et depuis 2022, à sa femme) Mary Elizabeth Winstead. « J’adorerais diriger Mary dans quelque chose », dit McGregor. « Je pense qu’elle est une actrice incroyable, et j’aimerais trouver un scénario qui lui convienne parfaitement. Je pense que si cela se reproduit, c’est ce que j’aimerais trouver. »

« Moscow » ne marque pas seulement son troisième projet télévisuel important en autant d’années, après « Halston » et « Obi-Wan Kenobi », mais il élargit encore son champ de compétences en tant que producteur exécutif. Même si la cérémonie ne lui vaut pas un appel de Glazer, il espère qu’elle lui apportera un peu de visibilité, si ce n’est pour lui, du moins pour les fans et les collègues qui ont l’impression de regarder l’industrie du divertissement de l’extérieur.

« Parfois, quand on regarde les Golden Globes ou les Oscars, on se dit que c’est Hollywood », dit-il. « Je ne sais pas si je fais partie de ce groupe, mais cette star pourrait donner à d’autres personnes plus de confiance pour revendiquer leur place dans ce monde et dans ce milieu, pour se sentir dignes de tout cela. »