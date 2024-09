Ewan McGregor honoré par Hayden Christensen lors de la cérémonie sur le Hollywood Walk of Fame – Entertainment News

Photo : BANG Showbiz. Tous droits réservés.

Ewan McGregor a été salué comme « le meilleur maître Jedi » lorsqu’il a reçu son étoile sur le Hollywood Walk of Fame.

L’acteur écossais a reçu cet honneur jeudi (12.09.24) et a été rejoint par sa co-star de « Star Wars » Hayden Christensen – qui a joué Anakin Skywalker/Dark Vador dans les films préquelles et les récentes séries dérivées « Obi-Wan Kenobi » et « Ahsoka » – qui a rendu un hommage touchant à son « frère » pour sa nature gentille et généreuse.

Se souvenant de leur première rencontre sur le tournage de Star Wars : Episode II – L’Attaque des clones en Australie en 2002, Hayden a déclaré : « J’entre dans cette pièce où on m’a dit qu’Ewan allait être, et avant même de pouvoir poser les yeux sur lui, j’entends sa voix. Et il crie mon nom avec plus d’enthousiasme que je ne l’avais jamais entendu prononcer auparavant.

« Je me retourne et je le vois, puis il s’approche de moi et il me fait un gros câlin. Une étreinte chaleureuse et désarmante.

« Il est tout simplement très gentil avec moi, et j’ai immédiatement compris que je rencontrais quelqu’un de vraiment spécial. Pas seulement en tant qu’acteur, mais en tant que personne, et que je rencontrais un ami. »

Ewan – qui joue Obi-Wan Kenobi dans la franchise – a ensuite ri lorsque Hayden a déclaré : « Un ami qui allait plus tard me couper les deux jambes et me laisser pour mort sur le flanc d’un volcan, mais je suppose que je l’avais en quelque sorte mérité. »

La star canadienne a exprimé sa conviction que voir Ewan, 53 ans, dans le rôle d’Obi-Wan au fil des années avait été une « masterclass en matière d’interprétation de qualité ».

Il a ajouté : « Le voir incarner ce personnage, c’est comme regarder de la magie. Et la meilleure sorte de magie, pas celle qui implique des tours de passe-passe ou des tours de passe-passe, mais celle qui vous fait vraiment croire en quelque chose de plus grand. Parce qu’il ne jouait pas seulement Obi-Wan, il était Obi-Wan. Je veux dire, il est Obi-Wan. Et j’espère vraiment que nous aurons plus d’Obi-Wan, parce que cet homme est tout simplement de l’or ‘Star Wars’…

« Alors, mon ami Ewan, je veux te remercier d’être le meilleur maître Jedi que quiconque aurait pu espérer. Tu m’as toujours soutenu et je t’en remercie. Je suis tellement heureux d’être ici avec toi en ce moment. Ce fut un honneur et un plaisir de travailler avec toi, de manier un sabre laser avec toi et, plus que tout, de t’appeler mon ami. Je t’aime, mon frère. »

Ewan – qui était accompagné à la cérémonie par son épouse Mary Elizabeth Winstead, leur fils de trois ans Laurie, et Clara, 28 ans, Jamyan, 22 ans et Anouk, 13 ans, trois de ses filles issues de son premier mariage – a fait l’éloge de Hayden dans son propre discours.

Il a déclaré : « Nous avons grandi ensemble dans ce monde fou au cours de ces dernières années – cela a été trop long, 20, 30 ans, et je t’aime tellement. »

L’acteur de « Trainspotting » – dont l’autre fille, Esther, 22 ans, était absente en raison de ses propres engagements de tournage – s’est senti particulièrement « ému » que son étoile soit à quelques mètres de la place de Carrie Fisher, l’icône de « Star Wars ».

Il a déclaré : « Je suis tellement ému d’être près de ma vieille amie Carrie Fisher, sur le trottoir ici.

« Cela signifie beaucoup pour moi aussi. »