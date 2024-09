Ewan McGregor honoré d’une étoile sur le Hollywood Walk of Fame

Son ami et partenaire fréquent à l’écran, Hayden Christensen, a pris la parole lors de la cérémonie.

Bonjour Hollywood.

Ewan McGregor, qui a incarné le légendaire maître Jedi Obi-Wan Kenobi pendant 25 ans, a été célébré par ses amis et sa famille jeudi matin lors de l’inauguration de son étoile sur le Hollywood Walk of Fame. L’étoile de McGregor, numéro 2 789 dans la catégorie Films, est située à quelques mètres de l’étoile rendant hommage à la regrettée Carrie Fisher.

« La Chambre de commerce d’Hollywood est ravie de rendre hommage à Ewan McGregor pour célébrer sa carrière exceptionnelle et ses réalisations avec cette cérémonie d’inauguration », a déclaré la productrice du Walk of Fame, Ana Martinez. « Son interprétation de personnages emblématiques a laissé un impact durable sur les fans du monde entier. »

McGregor avait 26 ans lorsqu’il a joué pour la première fois Obi-Wan Kenobi dans Star Wars : La Menace Fantôme. Un fan de La Guerre des étoiles Depuis son enfance, McGregor se souvient avec émotion de la trilogie originale de films qu’il a regardée avec son frère. Son enthousiasme à l’idée de faire partie de la galaxie lointaine, très lointaine, n’a jamais faibli au fil des années, et il a récemment repris le rôle de la série en six parties de 2022. Obi-Wan Kenobi.

La cérémonie sur Hollywood Boulevard s’est ouverte avec un discours du scénariste-réalisateur Mike Mills, qui a travaillé avec McGregor sur le film de 2010 DébutantsLe film était un projet très personnel, et Mills a parlé du soutien de McGregor pendant la production et de sa volonté de tout mettre dans le rôle.

« Avec ce petit regard, il dit [to me]« Je suis une personne très curieuse. Je suis partante. Je veux faire quelque chose que je n’ai jamais fait auparavant, et je suis prête à le faire », a déclaré Mills à propos de l’attitude de McGregor pendant le projet. « J’ai l’impression que c’est ce qui se passe dans toutes ses performances. On sent que c’est quelqu’un qui aime ça et qui est prêt à le faire. »