Ewan McGregor espère pouvoir à nouveau incarner Obi-Wan Kenobi

En 2019, après de nombreuses rumeurs et allusions, la nouvelle a finalement été officialisée : Ewan McGregor reviendrait dans le rôle d’Obi-Wan Kenobi, le personnage qu’il avait joué dans le film. La Guerre des étoiles préquelles, dans une série Disney+ créée autour du personnage pré-Un nouvel espoir sur Tatooine. L’émission a été diffusée pour la première fois en 2022 et a été généralement bien accueillie, mais n’a pas été une sensation de culture pop à la manière de Andor ou Le Mandalorien. Pourtant, compte tenu de la popularité du personnage, du plaisir évident de McGregor à l’incarner et des questions que la série a laissées derrière elle, il est presque surprenant que Obi-Wan Kenobi n’a pas encore eu de deuxième saison.

Et tandis que McGregor, parlant à Variété à l’occasion de l’ajout de son étoile sur le Hollywood Walk of Fame – n’a aucune nouvelle à partager à ce sujet, il parle encore de Obi-Wan Kenobi « J’ai adoré, plus que tout, découvrir le travail d’Alec Guinness parce que je l’incarnais en tant que jeune homme », a déclaré McGregor à l’échange. « Même maintenant, avec la série, c’est mon défi personnel : si une prise lui ressemble un peu, je suis heureux. »

Son interprétation d’Obi-Wan remonte aux années 1999. Star Wars : Épisode I – La Menace Fantômemais il semble que McGregor soit prêt à continuer d’explorer le personnage. (À 53 ans, il est un peu moins d’une décennie plus jeune que Guinness en Un nouvel espoir« J’espère vraiment que nous aurons l’occasion d’en faire un autre », a-t-il déclaré à Variety. « Entre le moment où nous avons terminé la série et le moment où Alec Guinness apparaît à l’écran avec Luke Skywalker, je pense qu’il y a encore quelques histoires à raconter. »

Hayden Christenen, dont le mandat en tant qu’associé d’Obi-Wan, Anakin Skywalker/Dark Vador, a débuté en 2002 L’attaque des clones et plus récemment inclus 2023 Ahsokaadorerait faire à nouveau équipe avec McGregor. « Si cela signifie que je dois faire plus avec Ewan, alors c’est une évidence, mais j’espère vraiment qu’il continuera avec le personnage. En tant que fan, c’est tellement excitant de le voir jouer Obi-Wan, il est tellement bon dans ce domaine. »

Si une deuxième saison de Obi-Wan Kenobi Cela semble peu probable à ce stade, mais il convient de rappeler qu’il n’y a pas eu non plus d’annonce officielle concernant l’avenir de la série – quelque chose que Lucasfilm et Disney+ n’ont pas hésité à faire, pour n’en citer qu’un autre. La Guerre des étoiles montrer, le récemment conclu Acolyte. Pour l’instant, cela semble toujours être une possibilité, d’autant plus que McGregor est très enthousiaste à l’idée. Seriez-vous favorable à une Obi-Wan Kenobi retour?