BOSTON, 19 janvier 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – via InvestorWire – ev Transportation Services, Inc. («evTS»), un fabricant de véhicules électriques axé sur les marchés des services essentiels et de la mobilité urbaine, a annoncé aujourd’hui qu’Ernie Els, un ancien golfeur n ° 1 mondial avec 72 victoires en carrière professionnelle à son actif, dont quatre championnats majeurs et deux championnats du monde de golf, soutient le véhicule utilitaire utilitaire léger FireFly ESV phare de la société tout électrique et servira d’ambassadeur mondial de la marque FireFly ESV .

L’accord pluriannuel permet à evTS d’utiliser le nom, l’approbation et la ressemblance d’Els dans le cadre de la publicité, de la promotion et de la vente des véhicules d’evTS.

«Nous sommes fiers d’avoir suscité l’intérêt pour notre véhicule de la part d’un sportif aussi réputé et talentueux», a déclaré David Solomont, président-directeur général d’evTS. «C’est un honneur d’être associé à un homme qui est respecté non seulement en Afrique du Sud, mais dans le monde entier pour son esprit de compétition, sa personnalité authentique et son travail philanthropique étendu.»

Ernie Els a déclaré: «Nous sommes en pourparlers avec evTS depuis un certain temps et j’ai été sérieusement impressionné par les produits et services de l’entreprise, ainsi que par son orientation et son ambition sur le marché des véhicules spéciaux. Nous savons tous où le monde se dirige en termes de passage aux véhicules électriques et nous pensons qu’evTS a des opportunités uniques et des avantages compétitifs dans le secteur commercial. C’est excitant pour moi de pouvoir monter à bord et j’ai hâte de travailler avec l’équipe et de représenter fièrement l’entreprise lors de mes voyages à travers le monde.

A propos d’Ernie Els

En tant qu’ancien golfeur n ° 1 mondial, Els est l’un des vainqueurs les plus prolifiques de sa génération et la portée mondiale de ses victoires est presque sans égal. Il a été intronisé au World Golf Hall of Fame en 2011 et au South African Golf Hall of Fame en 2009. Loin du terrain de golf, Ernie a transcendé son sport de manière unique en raison de ses intérêts commerciaux qui englobent avec succès la conception de parcours de golf et l’hospitalité, ainsi que son travail caritatif révolutionnaire et ses efforts de collecte de fonds.

L’histoire continue

Avec son épouse, Liezl, ils ont fondé The Els for Autism Foundation en 2009, menant une campagne qui a conduit à l’ouverture en 2015 du Els Center of Excellence en Floride, un site de classe mondiale hébergeant des programmes et des services de pointe pour les particuliers. avec l’autisme. Il a reçu de nombreux prix pour ses activités caritatives, notamment en étant nommé l’un des cinq meilleurs athlètes les plus positifs au monde par l’Académie de vote des ONG des Nations Unies et en recevant le Heisman Humanitarian Award 2017 en reconnaissance de son travail dans l’autisme. Fier sud-africain, il réside actuellement avec sa femme et ses deux enfants à Jupiter, en Floride.

À propos d’evTS

ev Transportation Services Inc. («evTS») est un fabricant de véhicules spécialisés qui produit des véhicules utilitaires légers tout électriques spécialement conçus et fournit des solutions de gestion de flotte. La société basée à Boston se concentre actuellement sur les marchés des services essentiels du transport et de la mobilité urbaine, qui représentent un marché de remplacement intérieur annuel d’environ 100 000 véhicules, soit environ 2,5 milliards de dollars par an. Les applications des utilisateurs finaux pour les véhicules de la société comprennent la gestion du stationnement, la patrouille de sécurité et de périmètre, l’entretien des parcs et des trottoirs, la lecture des compteurs de services publics, la gestion des propriétés et des bâtiments, les aéroports, les ports maritimes, l’assainissement, les campus universitaires et d’entreprise, et la livraison urbaine à la demande du dernier kilomètre. Pour plus d’informations, visitez le site Web de la société à l’adresse www.evts.com.

