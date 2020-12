L’attitude d’Arsenal a été critiquée par Patrice Evra après avoir à nouveau eu un homme expulsé dans leur défaite contre Burnley.

Le terrible parcours des Gunners se poursuit et ils ont maintenant perdu quatre matchs de Premier League sur le rebond à domicile.

Le limogeage de Granit Xhaka en seconde période a donné aux Clarets l’occasion parfaite.

Et Arsenal peut se considérer chanceux que Mohamed Elneny ait échappé à un carton rouge pour conduite violente.

Pierre-Emerick Aubameyang, qui a énormément bataillé ce trimestre, a traversé son propre filet depuis un corner.

Mais Evra visait la mentalité des Gunners plutôt que leur manque d’objectifs.

Il a déclaré sur Sky Sports: «Je suis triste pour les fans d’Arsenal mais pas pour les joueurs d’Arsenal. Ils méritent d’être là où ils sont.

« Leur religion ne leur permet pas de marquer des buts et quand vous ne marquez pas, vous ne gagnez pas, mais je me concentrerais davantage sur leur attitude. Avant c’était Pepe et aujourd’hui c’était Xhaka.

« Il y a un manque de discipline à propos d’Arsenal et Arteta doit être furieux en ce moment. »