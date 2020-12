Patrice Evra dit qu’il doit rire quand les gens comparent les milieux de terrain de Manchester United Paul Pogba et Donny van de Beek.

Pogba a récemment souffert de blessures, mais a fait sa marque lors de la victoire 3-1 de samedi contre West Ham au stade de Londres lorsqu’il a marqué l’égalisation de United à la 65e minute.

D’autres buts de Mason Greenwood et Marcus Rashford ont contribué à renverser la situation pour les visiteurs, qui ont amené Rashford et Bruno Fernandes à la mi-temps pour les décevants Edinson Cavani et Van de Beek.

Alors que le Néerlandais a du mal à avoir un impact à United depuis son déménagement estival de l’Ajax, Evra dit que toute comparaison entre Pogba et le nouvel arrivant peut simplement être ridiculisée.

« Quel beau but de Paul », a déclaré le Français sur Sky Sports sur une rediffusion du but de Pogba.

« Quand les gens le comparent à Van de Beek, ça me fait juste rire. Regardez cet objectif. »

Evra a ensuite félicité Ole Gunnar Solskjaer pour ses remplacements à la mi-temps, ce qui a aidé United à revenir d’un but à une frappe de Tomas Soucek.

« Nous devons rendre hommage à Ole », a-t-il ajouté.