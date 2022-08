Evonne Goolagong Cawley espère un successeur autochtone à Ash Barty

Evonne Goolagong Cawley espère l’émergence d’un successeur à Ash Barty qui pourra continuer à inspirer les enfants autochtones du pays à se lancer dans le sport. Goolagong Cawley, la première aborigène australienne à remporter un titre du Grand Chelem, a remporté le dernier de ses sept titres majeurs à Wimbledon en 1980.

Il a fallu près de quatre décennies avant que Barty ne devienne la deuxième joueuse aborigène australienne à remporter une couronne du Grand Chelem à l’Open de France 2019. L’écart était “trop ​​long”, a déclaré Goolagong Cawley jeudi alors qu’elle aidait à lancer le National Indigenous Tennis Carnival (NIDC) à Darwin. “Je pense que Ash a inspiré beaucoup plus de jeunes filles à sortir et à jouer à ce jeu adorable. Alors qui sait ?” l’homme de 71 ans a déclaré à Reuters. “Peut-être trouverons-nous même un champion ici au carnaval.”

Le NIDC de Tennis Australia réunira quelque 230 aspirants juniors australiens autochtones de tous les États et territoires pour participer à des tournois du vendredi au dimanche à Darwin. Goolagong Cawley a aidé à lancer le premier carnaval en 2018, indiquant qu’une percée autochtone n’était qu’une question de temps.



En fait, Barty a gagné à Roland Garros l’année suivante, puis a ajouté Wimbledon en 2021 et le titre de l’Open d’Australie de cette année à son parcours du Grand Chelem avant de prendre sa retraite en mars. La population australienne d’environ 800 000 aborigènes et insulaires du détroit de Torres est bien représentée dans l’élite australienne Règles du football et de la ligue de rugby mais beaucoup moins au tennis.

Le manque d’infrastructures dans les communautés éloignées a été un obstacle, mais Tennis Australia s’est efforcé d’ouvrir de nouvelles voies aux talents ces dernières années. Goolagong Cawley, dont la fondation parraine le tennis autochtone, a déclaré que l’impact de Barty avait été clair dans la communauté.

“Quand Ash gagnait, au sommet de son tennis, il y avait tellement de gens qui venaient suivre des cours d’entraînement à cause d’elle”, a-t-elle déclaré. “Elle a donc incité beaucoup de jeunes enfants à vouloir jouer à ce jeu merveilleux. “(Les modèles) sont très importants.”

