Evolution du système immunitaire humain à l’ère post-omicron

Les anticorps neutralisants et les lymphocytes T mémoire sont deux composants de l’immunité adaptative conférée par une infection virale ou une vaccination. Les anticorps neutralisants se lient physiquement aux virus pour les empêcher d’infecter les cellules. Bien que les lymphocytes T ne puissent pas prévenir l’infection virale, ils peuvent rechercher et détruire efficacement les cellules qui présentent des antigènes viraux à leur surface, les éliminant ainsi pour prévenir une nouvelle infection. Crédit : Institut des sciences fondamentales

Cela fait quatre ans depuis le début de la pandémie de COVID-19. Le SRAS-CoV-2 n’a pas encore été éradiqué et de nouveaux variants apparaissent continuellement. Malgré les vastes programmes de vaccination, les infections révolutionnaires (infection après vaccination) par de nouveaux variants sont courantes.

De nouvelles recherches suggèrent que les réponses immunitaires humaines changent également afin de lutter contre l’émergence sans fin de nouvelles variantes du SRAS-CoV-2. Plus précisément, il a été découvert que le système immunitaire qui a rencontré une infection révolutionnaire par la variante omicron acquiert une immunité renforcée contre les futures versions de l’omicron. L’étude est publié dans Immunologie scientifique.

Une équipe de scientifiques sud-coréens dirigée par le professeur Shin Eui-Cheol du Centre d’immunologie virale de l’Institut coréen de recherche sur les virus au sein de l’Institut des sciences fondamentales (IBS) a annoncé que les cellules T mémoire qui se forment lors de l’infection par percée omicron répondent aux souches ultérieures de le virus.

Apparue fin 2021, la variante omicron du SRAS-CoV-2 avait considérablement augmenté la transmissibilité par rapport à ses prédécesseurs, ce qui lui a rapidement permis de devenir la souche dominante en 2022. Depuis lors, de nouvelles souches d’omicron n’ont cessé d’apparaître. À partir de BA.1 et BA2, les souches BA.4/BA.5, BQ.1, XBB et plus récemment JN.1 figuraient parmi les nouvelles souches de la variante omicron. Cela a conduit à une infection généralisée malgré la vaccination.

Après avoir été infecté ou vacciné, le corps crée des anticorps neutralisants et des cellules T mémoire contre le virus. L’anticorps neutralisant sert à empêcher les cellules hôtes d’être infectées par le virus. Bien que les lymphocytes T mémoire ne puissent pas prévenir l’infection, ils peuvent rapidement rechercher et détruire les cellules infectées, empêchant ainsi l’infection virale de se transformer en une maladie grave.

L’objectif de l’équipe de recherche était de découvrir les changements qui se produisent dans le système immunitaire de notre corps après avoir souffert d’une infection révolutionnaire post-vaccination. Afin de répondre à cette question, ils se sont concentrés sur les cellules T mémoire formées après l’infection par l’omicron.

Les études précédentes sur la variante omicron se sont principalement concentrées sur l’efficacité du vaccin ou sur les anticorps neutralisants, et les recherches liées aux lymphocytes T mémoire ont été comparativement insuffisantes.



Les cellules T mémoire formées après une infection par percée omicron BA.2 ont montré une forte réponse immunitaire non seulement contre BA.2 mais également contre les variantes omicrons ultérieures, notamment BA.4/BA.5, XBB et autres. En souffrant d’une infection à percée omicron, le système immunitaire a acquis la capacité de gérer les futures infections provenant de variantes émergentes. Cette recherche montre que le fait de subir une infection par percée omicron peut empêcher un patient d’évoluer vers un COVID-19 sévère lorsqu’il rencontrera de nouvelles variantes du virus à l’avenir. Crédit : Institut des sciences fondamentales

L’équipe de recherche a sélectionné comme sujets des patients qui ont souffert puis se sont rétablis d’une infection percée par l’omicron BA.2 au début de 2022 et a mené des études sur leurs cellules T mémoire, en particulier sur leur capacité à répondre à diverses variantes de l’omicron telles que BA.2, BA.4/. BA/5, et autres.

Pour ce faire, les cellules immunitaires ont été séparées du sang périphérique des sujets, et la production de cytokines et les activités antivirales des lymphocytes T mémoire en réponse à diverses protéines de pointe de différentes variantes ont été mesurées.

Les résultats ont montré que les cellules T mémoire de ces patients présentaient une réponse accrue non seulement contre la souche BA.2, mais également contre les souches BA.4 et BA.5 ultérieures d’omicron. En souffrant d’une infection révolutionnaire, le système immunitaire de ces patients a été renforcé pour combattre les futures souches du même virus.

L’équipe de recherche a également découvert la partie spécifique de la protéine Spike qui est la principale cause de l’amélioration observée des cellules T mémoire. Ces résultats montrent qu’une fois qu’une personne subit une infection percée par l’infection omicron, il est peu probable qu’elle souffre un jour de symptômes graves du COVID-19 dus aux futures variantes émergentes.

Le chercheur Jung Min Kyung qui a dirigé cette recherche a déclaré : « Cette découverte nous donne de nouvelles perspectives dans la nouvelle ère d’endémie du COVID », ajoutant : « On peut comprendre qu’en réponse à l’émergence constante de nouvelles variantes virales, notre corps s’est également adapté. pour lutter contre les futures souches du virus.

Le directeur Shin Eui-Cheol du Centre d’immunologie virale a commenté : « Cette nouvelle découverte peut également être appliquée au développement de vaccins. En recherchant des caractéristiques communes entre la souche dominante actuelle et les nouvelles souches émergentes de virus, il peut y avoir de plus grandes chances d’induire la mémoire. Défenses des lymphocytes T contre les variantes ultérieures.

Cette recherche a été menée en collaboration avec des collègues de l’hôpital universitaire Yonsei, de l’hôpital universitaire de Corée, de l’université Sungkyunkwan et du centre médical Samsung.