Evolution des nouvelles technologies pour mieux diagnostiquer la fragilité osseuse

L’absorptiométrie à rayons X à double énergie (DXA) est la référence en matière d’évaluation de la masse osseuse et du risque de fracture. Mais les nouvelles technologies mettent en lumière les lacunes dans les connaissances que la DXA seule ne comble pas et suggèrent parfois la nécessité de procédures supplémentaires pour évaluer avec précision la santé des os. Une présentation lors de la réunion annuelle 2023 de la Menopause Society à Philadelphie du 27 au 30 septembre se concentrera sur l’évolution de la technologie pour mieux diagnostiquer la fragilité osseuse.

La discussion sur la santé osseuse est particulièrement pertinente pour les femmes ménopausées qui sont plus vulnérables à l’ostéoporose et à l’ostéopénie en raison de la baisse des taux d’œstrogènes qui se produit pendant la transition vers la ménopause. La mesure de la densité minérale osseuse par DXA est le moyen prédominant pour identifier si une femme est prédisposée aux fractures de fragilité. En effet, la majorité de la solidité des os, soit 60 à 75 %, provient de la masse osseuse.

Mais la masse osseuse à elle seule ne donne pas une idée complète de la solidité des os d’une femme et de son risque de fracture. Lors de la réunion annuelle 2023 de la Menopause Society, la Dre Marcella Walker de la division d’endocrinologie de l’Université Columbia dirigera une discussion axée sur les nouvelles technologies non ou mini-invasives qui fournissent des informations supplémentaires au-delà de la densité minérale osseuse pour fournir une image plus complète de l’état de santé d’une patiente. santé globale des os.

Les avancées en matière d’évaluation incluent le score de l’os trabéculaire (TBS), qui est une mesure indirecte de la microarchitecture trabéculaire de la colonne vertébrale obtenue à partir de l’image DXA pour prédire le risque de fracture indépendamment de la DMO, mais en conjonction avec celle-ci. L’évaluation des fractures vertébrales (VFA), également réalisée sur un densitomètre, permet de détecter des fractures vertébrales, dont beaucoup passent inaperçues. Au cours des deux dernières années seulement, la FDA a également approuvé la microindentation par impact (IMI), qui mesure la distance parcourue par une sonde dans le cortex osseux tibial, mesurant ainsi efficacement la résistance du matériau osseux. Elle est en corrélation avec la capacité de l’os à résister au développement de fissures et est réalisée à l’aide d’un appareil portatif peu invasif.

Selon le Dr Walker, de nombreuses technologies passionnantes sont désormais disponibles et peuvent nous en dire beaucoup sur la solidité d’un os. Même si elle estime qu’il est extrêmement utile d’utiliser plusieurs mesures de la qualité osseuse chez certains patients, elle prévient que de nombreuses femmes ne bénéficient pas du dépistage minimal de l’ostéoporose avec mesure de la densité minérale osseuse par DXA.

Il est important que les cliniciens et les patients comprennent que l’ostéoporose ne provoque aucun symptôme jusqu’à ce qu’une fracture survienne. C’est pourquoi il est si essentiel pour les femmes à risque de faire mesurer leur densité minérale osseuse par DXA. Les technologies complémentaires, telles que TBS et VFA, sont particulièrement utiles pour stratifier davantage le risque chez les femmes proches du seuil d’intervention thérapeutique où ces informations pourraient modifier la décision de commencer le traitement.

Dr Marcella Walker, Division d’endocrinologie de l’Université Columbia

« Cette présentation devrait fournir des informations précieuses sur les différentes technologies disponibles pour les professionnels de la santé afin d’obtenir une image plus précise du risque de fracture de leurs patientes », déclare la Dre Stephanie Faubion, directrice médicale de la Menopause Society. « La santé des os et la prévention des fractures sont des questions très importantes pour les femmes d’âge mûr. »

Drs. Walker et Faubion sont disponibles pour des interviews avant et après la présentation à l’assemblée annuelle.